باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقام‌های هند اعلام کردند بر اثر سقوط یک فروند بالگرد در منطقه هیمالیا در شمال این کشور، هر شش سرنشین آن جان باختند.

به گفته پلیس، این بالگرد حامل پنج مسافر و یک خلبان بود که روز جمعه هنگام پرواز در نزدیکی یک دره در ایالت اوتاراکند سقوط کرد.

پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد تلاش‌ها برای انتقال پیکر قربانیان از محل صعب‌العبور حادثه به نزدیک‌ترین جاده در حال انجام است. مقام‌های مسئول تاکنون علت سقوط را اعلام نکرده‌اند.

این حادثه در حالی رخ داده است که اداره هواشناسی هند برای روز جمعه بارندگی گسترده در این منطقه را پیش‌بینی کرده بود.

این ایالت میزبان چندین مکان زیارتی مهم هندو‌ها از جمله معبد بدرینات است که سالانه میلیون‌ها زائر را به خود جذب می‌کند. شرکت‌های هواپیمایی نیز برای جابه‌جایی زائرانی که قصد دارند بدون پیمودن مسیر‌های دشوار کوهستانی به زیارتگاه‌های مرتفع دسترسی پیدا کنند، خدمات پروازی ارائه می‌دهند.

در ژوئن سال گذشته هم دست‌کم هفت زائر هندو بر اثر سقوط یک بالگرد در نزدیکی منطقه کدارنات در هند جان باختند. در همان ماه، سقوط یک هواپیمای مسافربری در منطقه‌ای مسکونی در شهر احمدآباد نیز به کشته شدن ۲۶۰ نفر منجر شد.

منبع: رویترز