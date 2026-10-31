کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به احتمال وقوع بارندگی، وزش باد و پدیده گرد و خاک، بهره‌برداران بخش کشاورزی نکات ایمنی برای به حداقل رساندن خسارت‌های احتمالی انجام دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی کشاورزی، با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال وقوع بارندگی، وزش باد و پدیده گرد و خاک، گفت: رعایت نکات ایمنی و مدیریتی از سوی بهره‌برداران بخش کشاورزی برای به حداقل رساندن خسارت‌های احتمالی ضروری است.

وی در خصوص مدیریت منابع آب و خاک در باغات و مزارع افزود: کشاورزان و باغداران باید پیش از آغاز بارش‌ها، نسبت به کنترل، لایروبی، اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب اقدام کنند تا از ورود روان‌آب‌ها به داخل مزارع و باغات و بروز خسارت جلوگیری شود.

غلامی درباره ضرورت محافظت از تأسیسات و سازه‌های کشاورزی بیان کرد: عایق‌بندی سالن‌های پرورش و بستن دریچه‌های گلخانه‌ها برای جلوگیری از نفوذ آب باران باید در اولویت بهره‌برداران قرار گیرد.

وی ادامه داد: در زمان وزش باد شدید، انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی توصیه نمی‌شود. همچنین باغداران باید برای نهال‌های تازه‌کشت‌شده و درختان جوان از قیم استفاده کنند و پیش و پس از وزش باد، نسبت به جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده اقدام کنند.

این کارشناس هواشناسی کشاورزی با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی و بارندگی، به زنبورداران توصیه کرد کندوهای عسل را به مناطق غیرآبگیر و دور از مسیرها و حاشیه رودخانه‌ها منتقل کنند.

به گفته وی، بررسی و اطمینان از استحکام کندوها و همچنین تنظیم دریچه‌های پرواز در خلاف جهت وزش باد، از دیگر اقداماتی است که زنبورداران باید در شرایط پیش‌رو مورد توجه قرار دهند.

غلامی در ادامه با اشاره به وضعیت دامداری‌ها و واحدهای آبزی‌پروری گفت: با توجه به پیش‌بینی وقوع گرد و خاک، خودداری از چرای دام در مراتع توصیه می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: صاحبان استخرهای پرورش آبزیان باید برای تأمین اکسیژن کافی مورد نیاز ماهیان، در شرایط بروز گرد و خاک نسبت به افزایش هوادهی استخرها اقدام کنند.

 

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران‌
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