باشگاه خبرنگاران جوان - حسین مصطفی‌زاده، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به جایگاه اقتصادی و اجتماعی صنف طلا و جواهر اظهار کرد: بزرگی این صنف صرفاً به گردش مالی آن محدود نمی‌شود و فعالان این صنعت در اقتصاد کشور و مسئولیت‌های اجتماعی نیز نقش مؤثری دارند.

وی با بیان اینکه اعتبار این صنف حاصل سال‌ها فعالیت و تلاش پیشکسوتان است، افزود: از توسعه فعالیت پلتفرم‌ها و فروش در فضای مجازی استقبال می‌کنیم، اما این روند باید در چارچوبی درست پیش برود و به ساختار واحدهای صنفی لطمه نزند.

وی با اشاره به برخی تخلفات در بازار طلا و جواهر تصریح کرد: نباید رفتار افراد معدود و متخلف، مانند عرضه سکه تقلبی یا طلای دارای ناخالصی، به پای یک صنف بزرگ و ریشه‌دار نوشته شود.

مصطفی‌زاده همچنین بر ضرورت تقویت نقش نظارتی و راهبردی اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد و گفت: اتاق اصناف تهران ۱۲۵ اتحادیه دارد و اتحادیه طلا و جواهر یکی از اتحادیه‌های شاخص و اثرگذار آن است

در ادامه عبدالرضا عسگرخانی در دومین رویداد طلا و جواهر ایران، با اشاره به تغییر نیازها و انتظارات نسل جوان در بازار طلا اظهار کرد: نسل جدید در حوزه مصرف و فعالیت اقتصادی، خواسته‌های متفاوتی دارد و بیش از گذشته به شفافیت، سهولت دسترسی و خدمات آنلاین اهمیت می‌دهد. از این رو، فعالان صنعت باید متناسب با این تغییرات، شیوه‌های ارائه خدمات و توسعه کسب‌وکار خود را به‌روز کنند.

وی افزود: توسعه فضای دیجیتال می‌تواند فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت اقتصادی زنان و تسهیل دسترسی آنها به ظرفیت‌های بازار طلا و جواهر فراهم کند.

عسگرخانی با تأکید بر ضرورت حفظ ساختار سنتی بازار در فرآیند تحول دیجیتال تصریح کرد: دیجیتالی شدن نباید به حذف حلقه‌های اصلی زنجیره اقتصادی این صنعت منجر شود. آب‌شده‌فروشان، بنکداران، گالری‌داران و سکه‌فروشان بخش‌های مهمی از ساختار بازار هستند که طی حدود یک قرن شکل گرفته‌اند و باید در بسترهای جدید نیز نقش خود را حفظ کنند.

در ادامه ایرج نیازی نیز با اشاره به نقش بانک‌ها در پشتیبانی از زنجیره تأمین صنعت طلا و جواهر گفت: بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی، در تأمین مالی و پشتیبانی از فعالان این زنجیره نقش‌آفرینی کنند. وی بر ضرورت همفکری و همکاری میان بانک‌ها و تشکل‌های صنفی تأکید کرد تا منابع و ظرفیت‌های موجود در بانک‌ها به بدنه تولید هدایت شود

نیازی درباره فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا اظهار کرد: بروز تخلف در برخی کسب‌وکارها به معنای ضرورت توقف فعالیت کل این حوزه نیست، بلکه باید سامانه‌های نظارتی تقویت شوند.

وی همچنین بر ضرورت رتبه‌بندی پلتفرم‌ها تأکید کرد و گفت برخی از فعالان به دلیل ناآشنایی با سازوکار بازار طلا و تفاوت میان سود ریالی و ارزش موجودی طلای خود، دچار اشتباهاتی شده‌اند؛ هرچند بسیاری از پلتفرم‌ها نیز فعالیت مناسبی دارند.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز با تأکید بر ضرورت همراهی فعالان این صنعت با تحولات دیجیتال اظهار کرد: اتحادیه با اصل به‌روز شدن، استفاده از فضای مجازی، رسانه و تبلیغات مخالفتی ندارد، اما انتقاد اصلی متوجه فروش گسترده طلای آب‌شده در فضای مجازی است؛ موضوعی که می‌تواند به ساختار صنعت و بخش تولید آسیب وارد کند.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۹۰ هزار واحد صنفی و فعال مرتبط با این حوزه در کشور افزود: اولویت صنعت طلا باید فروش مصنوعات و حمایت از واحدهای صنفی و تولیدکنندگان باشد و ساماندهی عرضه طلای آب‌شده در فضای مجازی نیازمند بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری اساسی است.

وی در عین حال با اشاره به فعالیت نسل جوان در فروش آنلاین طلا گفت: جوانانی با وجود سرمایه محدود، از طریق تولید محتوای تصویری از بنکداری‌ها و کارخانه‌ها، معرفی محصولات در فضای مجازی و ارائه خدمات به مشتریان، توانسته‌اند فعالیت گسترده‌ای در این حوزه شکل دهند. به گفته بذرافشان، فعالان صنفی نیز باید متناسب با نیاز جامعه و ظرفیت‌های فناوری، شیوه فعالیت خود را به‌روز کنند.

وی ادامه داد: فناوری باید در خدمت تقویت این زنجیره باشد، نه جایگزینی آن؛ به‌گونه‌ای که فعالان بازار بتوانند با استفاده از ابزارهای آنلاین، دامنه مشتریان و ظرفیت فعالیت خود را از محدوده جغرافیایی فروشگاه به سطح کشور و حتی بازارهای جهانی گسترش دهند.

در ادامه عسگرخانی مجری سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها، پیوند تجربه پیشکسوتان با دانش و فناوری روز را از دیگر ضرورت‌های توسعه این صنعت دانست و گفت: فعالان باسابقه طلا و جواهر طی سال‌ها تجربه ارزشمندی کسب کرده‌اند که باید به نسل‌های بعد منتقل شود؛ با این حال، بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین نیز برای حفظ رقابت‌پذیری ضروری است.

عسگرخانی با اشاره به سیر تحول ابزارهای مورد استفاده در این صنف اظهار کرد: همان‌طور که در گذشته چرتکه و ماشین‌حساب و پس از آن نرم‌افزارهای محاسباتی وارد فعالیت‌های این صنعت شدند، امروز نیز استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال برای توسعه کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری ضرورت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود مواد اولیه را یکی از چالش‌های مهم واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: حدود ۷۰ درصد کارخانه‌های طلا و جواهر با رکود مواجه‌اند که یکی از دلایل آن، دسترسی نداشتن به مواد اولیه است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ کیلوگرم طلا و چهار تن نقره از دارایی‌های مردم در بانک نگهداری می‌شود که با ایجاد ارتباط مؤثر میان بانک و اتحادیه‌های صنفی و استفاده از ظرفیت انبارهای هوشمند فلزات گرانبها، می‌توان این منابع را به چرخه تولید بازگرداند.

عسگرخانی با بیان اینکه سرمایه‌های مردم نباید صرفاً به شکل دارایی‌های راکد باقی بمانند، اظهار کرد: مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلای آب‌شده، دلار یا تتر روی می‌آورند و این انتخاب، واکنشی به نیاز آنها برای صیانت از سرمایه است. صنعت طلا و جواهر باید به جای تلقی این روند به‌عنوان تهدید، سازوکارهایی برای جذب این سرمایه‌ها و هدایت آنها به سمت تولید ایجاد کند.

وی تصریح کرد: با طراحی مدل‌های مناسب مشارکت می‌توان حتی دارندگان مقادیر اندک طلا، برای مثال پنج گرم، را نیز در فعالیت واحدهای تولیدی سهیم کرد تا ضمن حفظ دارایی خود، از منافع حاصل از تولید بهره‌مند شوند.

مجری سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها با اشاره به شکل‌گیری ایده انبار هوشمند فلزات گرانبها در بانک کارگشایی خاطرنشان کرد: هدف از این طرح، صیانت از دارایی‌های مردم و فراهم کردن امکان استفاده از آنها در زنجیره ارزش صنعت است.

عسگرخانی در پایان تأکید کرد: رونق پایدار صنعت طلا و جواهر زمانی محقق می‌شود که ضمن حفظ ساختار حرفه‌ای بازار و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سرمایه‌های مردمی نیز به شکل شفاف و هدفمند در خدمت تولید قرار گیرند.