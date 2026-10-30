آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان به مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان حسن یزدانی زدانی مقابل احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت.

وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار رده بندی شد.

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی آزاد قهرمانی جهان ، حسن یزدانی ، کشتی
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