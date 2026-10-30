تیم فوتبال چادرملو در دیداری خارج از خانه موفق شد ملوان را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و چادرملو اردکان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۸ آبان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار شد و در شرایطی که میزبان تا واپسین دقایق از حریف خود پیش بود، در نهایت با نتیجه ۲ بر یک مغلوب نماینده اردکان شد.

این مسابقه از ساعت ۱۶:۴۵ و با قضاوت امیر عرب‌براقی آغاز شد. ملوان با هدایت مازیار زارع توانست در دقیقه ۷ توسط ماهان بهشتی به گل برسد و خیلی زود از حریف خود پیش بیفتد. پس از این گل، چادرملو با هدایت سعید اخباری برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما تا دقایق پایانی موفق به تغییر نتیجه نشد.

در حالی که به نظر می‌رسید سه امتیاز این مسابقه در انزلی باقی خواهد ماند، محمدطا‌ها طباطبایی در دقیقه ۸۸ با گلزنی برای چادرملو نتیجه را به تساوی کشاند تا بازی در دقایق پایانی با حساسیت بیشتری دنبال شود.

با این حال، اتفاق مهم مسابقه در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم رقم خورد؛ جایی که رضا محمودآبادی در دقیقه ۹۰+۷ موفق شد گل دوم چادرملو را به ثمر برساند و پیروزی را برای تیم میهمان به ارمغان بیاورد. به این ترتیب، شاگردان اخباری در فاصله چند دقیقه نتیجه‌ای را که تا آستانه شکست پیش می‌رفت، به یک پیروزی ارزشمند تبدیل کردند.

این نتیجه باعث شد چادرملو اردکان با اضافه کردن سه امتیاز به اندوخته خود، ۱۶ امتیازی شود و در رتبه ششم جدول رده‌بندی قرار بگیرد. در مقابل، ملوان با وجود پیش افتادن در این مسابقه، ۱۰ امتیازی باقی ماند و در جایگاه دوازدهم جدول ایستاد.

برچسب ها: فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
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