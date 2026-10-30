باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» گزارش داد که هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز از سوی ایران با استفاده از مین‌های چسبنده که به بدنه کشتی متصل شده بودند، نشان‌دهنده یک تحول تاکتیکی قابل توجه است.

این روزنامه توضیح داد که افرادی که سوار بر یک قایق کوچک بودند، دو بمب انفجاری را به بدنه نفتکش متصل کردند که این بمب‌ها پس از آن منفجر شدند و موجب آتش‌سوزی در اتاق موتور کشتی شدند.

فایننشال تایمز تاکید کرد که این عملیات از نظر استفاده از مین‌های چسبنده که مستقیما به بدنه کشتی‌ها در تنگه هرمز متصل می‌شوند، نخستین مورد از سال ۲۰۱۹ تاکنون به شمار می‌رود.

این روزنامه ارزیابی کرد که بازگشت به این شیوه، نشان‌دهنده تحول در تاکتیک‌هایی است که تهران برای مقابله با تهدید‌های آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به کار می‌گیرد.

پیش‌تر در همین روز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده بود که سه نفتکش به دلیل عبور از مسیری غیرمجاز در تنگه هرمز دچار حادثه شده‌اند.

در همین زمینه، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک نفتکش غول‌پیکر پس از برخورد با مین دریایی دچار انفجار شده است.

پیش از آن نیز سپاه پاسداران از متوقف شدن دو نفتکش و وقوع آتش‌سوزی در آنها خبر داده بود. این دو نفتکش پس از نادیده گرفتن چندین هشدار رادیویی که برای آنها ارسال شده بود، دچار حادثه شدند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس نیز روز پنجشنبه اعلام کرده بود که یک نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله یک قایق کوچک قرار گرفته است. در این حمله، دو بمب انفجاری به بدنه کشتی متصل شده بود که انفجار آنها به آتش‌سوزی در اتاق موتور نفتکش و از کار افتادن موقت آن منجر شد.

مقام‌های ایرانی همواره تاکید کرده‌اند که تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت نیرو‌های ایرانی قرار دارد و عبور کشتی‌ها از مسیر‌های غیرقانونی با تحریک ارتش آمریکا، آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهران همچنین تاکید کرده است که این آبراه تنها در صورت اجرای شروط ایران بازگشایی خواهد شد.

منبع: المیادین