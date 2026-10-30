باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشست وزیران امور خارجه گروه ۲۰ امروز (جمعه) به میزبانی «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در شهر آتلانتا واقع در ایالت جورجیا آمریکا آغاز شد. این نشست دو روزه با حضور دیپلمات‌های اقتصاد‌های بزرگ جهان برگزار می‌شود و بررسی چالش‌های اقتصاد جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و مسائل امنیت بین‌المللی در دستور کار آن قرار دارد.

رشد اقتصادی، امنیت انرژی و غذایی، آزادی کشتیرانی و تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین جهانی از مهم‌ترین محور‌های این نشست اعلام شده است.

این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که ادامه جنگ اوکراین و جنگ آمریکا علیه ایران، نگرانی‌هایی درباره ثبات منطقه‌ای و پیامد‌های اقتصادی این تحولات در سطح جهان ایجاد کرده است.

«هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه و «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه از جمله شرکت‌کنندگان در این نشست هستند.

لاوروف که ریاست هیئت روسیه را برعهده دارد، قرار است بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی و گفت‌وگوی برابر میان اعضای گروه ۲۰ تأکید کند. مسکو همچنین از تصمیم واشنگتن برای کنار گذاشتن آفریقای جنوبی از روند فعالیت‌های این گروه انتقاد کرده و خواستار بازگرداندن حقوق عضویت این کشور شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که آفریقای جنوبی برای حضور در نشست سران گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۶ دعوت نخواهد شد. این تصمیم پس از تحریم نشست ژوهانسبورگ از سوی واشنگتن و در پی ادعا‌های ترامپ درباره آزار و اذیت کشاورزان سفیدپوست در آفریقای جنوبی اتخاذ شد.

منبع: آناتولی