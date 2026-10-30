باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری، با حضور در مقابل پلکان هواپیما، به گرمی از این قهرمان پرافتخار وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان استقبال و از افتخارآفرینی وی تجلیل کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس در حاشیه این مراسم و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به غلامرضا فرخی و خانواده وی، گفت: این موفقیت شکوهمند که حکایت از روحیه پهلوانی و منش والای این ورزشکار دارد، مایه مباهات و سربلندی جامعه ورزش کشور و خطه قهرمان‌پرور فارس است.

امیری در ادامه با تجلیل از غیرت و وطن‌دوستی فرزندان ایران افزود: غلامرضا فرخی نمونه‌ای بارز از جوانان غیور این آب و خاک است که با تعصب، غیرت و اراده پولادین در میادین بین‌المللی حضور می‌یابند و پرچم پرشکوه جمهوری اسلامی ایران را با اقتدار به اهتزاز درمی‌آورند. این موفقیت را به همه مردم شریف کشورمان تبریک می‌گویم.

در این آیین که با حضور رحیم زارع نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی، سید علاءالدین کراماتی فرماندار شیراز، عبدالمجید دوراندیش مدیرکل ورزش و جوانان فارس، نمایندگان سپاه فجر استات و جمعی از پیشکسوتان و اهالی ورزش فارس همراه بود، استاندار فارس از تلاش‌های متولیان ورزش استان در هموار کردن مسیر قهرمانی جوانان قدردانی کرد.

وی همچنین از پدر و مادر این قهرمان جهان تقدیر کرد که با تربیت اصیل و ارزش‌مدارانه، چنین فرزند شایسته و افتخارآفرینی را تقدیم میهن اسلامی کرده‌اند.

منبع: استانداری فارس