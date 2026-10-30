باشگاه خبرنگاران جوان- سربازان گمنام امام زمان (عج) در تیپ تکاور انصارالرسول (ص) جوانرودِ نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم ۲ نفره وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در غرب کشور خبر دادند.

در جریان این عملیات، ۱۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، ۱۰ قبضه سلاح کلاشینکف و ۵ هزار فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

بررسی‌های انجام‌شده همچنین از تلاش عوامل این شبکه برای جذب و به‌کارگیری افراد از طریق فضای مجازی حکایت دارد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، حدود ۱۰ روز پیش فردی از طریق پیام‌رسان تلگرام با یکی از افراد ارتباط برقرار کرده و پس از احوالپرسی، از او خواسته بود بسته‌ای را در ازای دریافت پول جابه‌جا کند.

این شیوه ارتباط‌گیری و پیشنهاد جابه‌جایی بسته در قبال پرداخت پول، یکی از روش‌هایی است که می‌تواند افراد ناآگاه را ناخواسته درگیر فعالیت‌های مجرمانه کند.

در همین زمینه، بر ضرورت هوشیاری شهروندان در فضای مجازی تأکید شده و از مردم خواسته شده است به پیام‌ها و پیشنهاد‌های افراد ناشناس اعتماد نکنند و از پذیرش درخواست جابه‌جایی بسته یا انجام مأموریت‌های نامشخص در برابر دریافت پول خودداری کنند.