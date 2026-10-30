نتانیاهو در دیدار با بن‌گویر، راهکار‌های حفظ کابینه کنونی و جلوگیری از تشکیل ائتلاف رقیب با حمایت احزاب عربی را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های رژیم صهیونیستی روز جمعه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، با ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم تروریستی دیدار کرده است تا راهکار‌های ادامه فعالیت کابینه کنونی را بررسی کند.

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که دیدار نتانیاهو و بن‌گویر با هدف جلوگیری از تشکیل یک کابینه چپ‌گرا به رهبری ائتلاف «تغییر» به ریاست گادی آیزنکوت و با حمایت احزاب عربی برگزار شده است.

این روزنامه به نقل از حزب راست‌گرای قدرت یهودی به ریاست بن‌گویر نوشت که در این دیدار، راهکار‌های جلوگیری از تشکیل کابینه‌ای چپ‌گرا با حمایت احزاب عربی که ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند، مورد بحث قرار گرفته است.

پنجشنبه نیز رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده بودند که مقام‌هایی از ائتلاف «تغییر» به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار»، پیشنهاد کرده‌اند بنیامین نتانیاهو دو سال دیگر در سمت نخست‌وزیری باقی بماند و پس از آن، این سمت را به آیزنکوت واگذار کند.

وب‌سایت صهیونیستی «واللا» به نقل از مقام‌هایی در ائتلاف «تغییر» گزارش داد که در داخل این ائتلاف پیشنهادی مطرح شده است که بر اساس آن، نتانیاهو به مدت دو سال نخست‌وزیر باقی بماند و پس از او نیز آیزنکوت برای دو سال دیگر این سمت را بر عهده بگیرد. همچنین پیشنهاد شده است که نتانیاهو به ریاست رژیم تروریستی اسرائیل منتقل شود.

این وب‌سایت خاطرنشان کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه اکنون به نتانیاهو بستگی دارد، اما موانعی نیز ممکن است مانع اجرای این پیشنهاد شوند؛ از جمله اصرار ائتلاف «تغییر» به رهبری آیزنکوت بر تشکیل کمیته تحقیق، چگونگی تشکیل ائتلاف و توافق بر سر سایر مسائل و پرونده‌ها.

در همین حال، نتایج شمارش آرای انتخابات کنست رژیم تروریستی اسرائیل نشان می‌دهد که اردوگاه بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند.

همچنین کمیته انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که دو فهرست انتخاباتی عربی موفق به کسب ۱۹ کرسی شده‌اند. این نتیجه پس از شمارش ۱۰۰ درصد آرا، به استثنای آرای صندوق‌های پاکتی دوتایی، اعلام شده است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، نخست وزیر اسرائیل
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