هیات وزیران با الحاق بندر گچین به فهرست بنادر مجاز برای انجام رویه ملوانی در استان هرمزگان موافقت کرد؛ این تصمیم مشروط به عدم اجرای هرگونه طرح توسعه و افزایش ظرفیت این بندر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هیات وزیران در جلسه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را تصویب کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه، بندر گچین به عنوان ردیف ۲۹ به فهرست بنادر مجاز رویه ملوانی در استان هرمزگان اضافه می‌شود.

البته الحاق این بندر به فهرست بنادر مجاز ملوانی مشروط به عدم اجرای هرگونه طرح توسعه و افزایش ظرفیت آن است.

این مصوبه در راستای اصلاح جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، ابلاغ شده است.

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برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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