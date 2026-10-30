باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «برهان‌الدین دوران» رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین روز شنبه برای دیدار و گفت‌و‌گو با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای خود به این کشور سفر خواهد کرد.

دوران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در جریان این دیدار که در استانبول انجام می‌شود، دو طرف درباره راهکار‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه میان ترکیه و اوکراین و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو خواهند کرد.

به گفته وی، جنگ روسیه و اوکراین و وضعیت امنیتی دریای سیاه از مهم‌ترین محور‌های مذاکرات دو طرف خواهد بود.

زلنسکی آخرین بار اواخر تیر برای شرکت در نشست دو روزه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در آنکارا به ترکیه سفر کرده بود.

منبع: بریکینگ نیوز