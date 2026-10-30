فوتبال ایران و جهان در روز‌های اخیر با حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال ایران و جهان در روزهای اخیر با اخبار و حواشی گوناگونی از طلب میلیون دلاری فدراسیون از فیفا تا ادامه حواشی امباپه همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، حواشی ورزش ، لیگ اروپا
خبرهای مرتبط
ذوب‌آهن صفر - استقلال خوزستان صفر/ تقسیم امتیاز در جدال پایین جدولی‌ها
ملوان ۱ - ۲ چادرملو/ کامبک شاگردان اخباری در انزلی
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ ایران در رتبه ششم سطح B قرار گرفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حسن یزدانی به دیدار رده‌بندی رسید
رحمان عموزاد به مدال برنز رسید
شکست شوکه‌کننده قاسمپور در قهرمانی جهان؛ چشم‌انتظاری برای رسیدن به شانس برنز
حسن یزدانی برنزی شد
شروع طوفانی قاسمپور؛ قهرمان المپیک تسلیم شد
صعود جوان به نیمه‌نهایی؛ خلیلی در انتظار شانس مجدد برای برنز
رحمان عموزاد به دیدار رده‌بندی رفت
سه پیروزی ارزشمند برای آزادکاران ایران در قهرمانی جهان
زارع مقتدرانه به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان رسید
شروع مقتدرانه امیرحسین زارع در گام نخست
آخرین اخبار
فولاد ۱ - ۰ آلومینیوم/ سه امتیاز در خوزستان ماند
جدول لیگ برتر فوتبال در پایان روز اول از هفته یازدهم/ سپاهان به صدر رسید
کوله باری از مدال‌های کشتی در یک عکس
مازیار زارع استعفا کرد
پیروزی استقلال و نفت آبادان در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان
خیبر ۱ - سپاهان ۲/ زردپوشان به صدر جدول تکیه زدند
از طلب میلیون دلاری فدراسیون از فیفا تا ادامه حواشی امباپه
ملوان ۱ - ۲ چادرملو/ کامبک شاگردان اخباری در انزلی
حسن یزدانی برنزی شد
ذوب‌آهن صفر - استقلال خوزستان صفر/ تقسیم امتیاز در جدال پایین جدولی‌ها
رحمان عموزاد به مدال برنز رسید
مسی‌ها فاتح تقابل دیرینه با گیتی پسند شدند
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ ایران در رتبه ششم سطح B قرار گرفت
جوان و زارع در فینال/ خلیلی و قاسمپور حذف شدند
صعود جوان به نیمه‌نهایی؛ خلیلی در انتظار شانس مجدد برای برنز
زارع مقتدرانه به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان رسید
از اسپالتی در خطر تا جست‌وجوی بارسا برای دفاع وسط + فیلم
شکست شوکه‌کننده قاسمپور در قهرمانی جهان؛ چشم‌انتظاری برای رسیدن به شانس برنز
سه پیروزی ارزشمند برای آزادکاران ایران در قهرمانی جهان
شروع مقتدرانه امیرحسین زارع در گام نخست
شروع طوفانی قاسمپور؛ قهرمان المپیک تسلیم شد
رحمان عموزاد به دیدار رده‌بندی رفت
حسن یزدانی به دیدار رده‌بندی رسید
دردسر تراکتوری‌ها برای پرواز مستقیم به عمان
مصدومیت بلای جان پرسپولیسی‌ها در آستانه بازی با نساجی
تکاپوی سپاهان و فولاد برای رسیدن به صدر جدول
فلاح طلایی شد/ گلشنی نقره گرفت
استقلال باخت/ طبیعت اسلامشهر صدرنشین ماند
نادری ۱۶ بازیکن را به اردوی فوتبال ساحلی فراخواند
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ کرواسی حریف ایران نشد