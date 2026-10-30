مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور از جمله آزادراه‌های قزوین ـ کرج و تهران ـ شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده‌های حدفاصل حمیدآباد و آبیک تا کمالشهر و همچنین محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده شهرک جهان‌نما تا پل فردیس، محور شهریار ـ تهران در محدوده شهرقدس و آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده‌های پرند و نسیم‌شهر نیز سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قم ـ تهران گفت: این وضعیت در حدفاصل سعیدآباد تا میدان جهاد مشاهده می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال، تردد تا اطلاع بعدی ممنوع است؛ همچنین در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، ترافیک در حدفاصل مرزن‌آباد تا میانک و محدوده پل دزین سنگین است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب در محدوده تونل البرز، محور هراز در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های گزنک و رینه و محدوده آب‌علی و همچنین در مسیر جنوب به شمال در محدوده پلور سنگین است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محورهای استان گیلان و قزوین تصریح کرد: ترافیک در محور قدیم رشت ـ قزوین در حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و آزادراه رشت ـ قزوین در محدوده شیرین‌سو سنگین است.

وی افزود: در محور قدیم بومهن ـ تهران و آزادراه پردیس ـ تهران نیز در محدوده جاجرود ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های پل سفید و گیلانوند با ترافیک سنگین مواجه هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت جوی محورهای مواصلاتی نیز گفت: بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، خراسان رضوی، کرمان، قزوین و لرستان گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تردد در محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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