تیم فوتبال سپاهان در دیداری خارج از خانه موفق شد خیبر را شکست دهد و صدرنشین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۸ آبان با برگزاری دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان در ورزشگاه تختی خرم‌آباد دنبال شد؛ مسابقه‌ای که از ساعت ۱۷:۳۰ با قضاوت کوپال ناظمی آغاز شد و در نهایت با پیروزی ۲ بر یک تیم میهمان خاتمه یافت.

سپاهان تحت هدایت محرم نویدکیا در همان دقایق ابتدایی مسابقه نشان داد برای کسب سه امتیاز به میدان آمده است. کسری طاهری در دقیقه ۲ موفق شد دروازه خیبر را باز کند تا طلایی‌پوشان خیلی زود از میزبان خود پیش بیفتند.

پس از این گل، خیبر با هدایت فراز کمالوند به دنبال جبران نتیجه بود، اما سپاهان در واپسین لحظات نیمه نخست ضربه دیگری به میزبان وارد کرد. امید نورافکن در دقیقه ۴۵+۳ گل دوم سپاهان را به ثمر رساند تا نماینده اصفهان با شرایطی مناسب‌تر به رختکن برود.

در نیمه دوم، خیبر برای تغییر نتیجه تلاش کرد، اما در دقیقه ۸۴ با اخراج مهرداد قنبری کار برای این تیم دشوارتر شد. قنبری با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه خارج شد تا خیبر در ادامه بازی مجبور باشد با ۱۰ بازیکن به کار خود ادامه دهد.

با این حال، شاگردان کمالوند تسلیم نشدند و تنها سه دقیقه پس از اخراج قنبری، امیرحسین فارسی در دقیقه ۸۷ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد تا امید به بازگشت در اردوی خیبر زنده شود. با این وجود، سپاهان در دقایق باقی‌مانده اجازه نداد نتیجه تغییر کند و در نهایت با برتری ۲ بر یک زمین مسابقه را ترک کرد.

سپاهان با این برد خارج از خانه ۲۳ امتیازی شد و به صورت موقت در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت. خیبر نیز با قبول این شکست خانگی، ۱۴ امتیازی باقی ماند و در جایگاه هشتم جدول ایستاد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
جدول لیگ برتر فوتبال در پایان روز اول از هفته یازدهم/ سپاهان به صدر رسید
ذوب‌آهن صفر - استقلال خوزستان صفر/ تقسیم امتیاز در جدال پایین جدولی‌ها
گلساپوش قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی شد
آمادگی اورونوف برای بازی با نساجی
استیناف هم یاسر آسانی را تبرئه کرد/ رد شکایت پرسپولیس، سپاهان و مس
تاج: حدود ۲۰ میلیون دلار فدراسیون فوتبال بلوکه شده است/ ساخت یک مجموعه اختصاصی برای فوتبال ساحلی درحال اجراست
جلسه مهم بختیاری‌زاده با مدیرعامل استقلال؛
تقویت آبی‌ها در نیم‌فصل در دستور کار
ملوان ۱ - ۲ چادرملو/ کامبک شاگردان اخباری در انزلی
لیگ برتر فوتبال؛
تکاپوی سپاهان و فولاد برای رسیدن به صدر جدول
نادری ۱۶ بازیکن را به اردوی فوتبال ساحلی فراخواند
نخستین شهرآورد سرخابی‌های بانوان پایتخت/ پیروزی پرسپولیس مقابل استقلال
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حسن یزدانی به دیدار رده‌بندی رسید
رحمان عموزاد به مدال برنز رسید
شکست شوکه‌کننده قاسمپور در قهرمانی جهان؛ چشم‌انتظاری برای رسیدن به شانس برنز
حسن یزدانی برنزی شد
شروع طوفانی قاسمپور؛ قهرمان المپیک تسلیم شد
صعود جوان به نیمه‌نهایی؛ خلیلی در انتظار شانس مجدد برای برنز
رحمان عموزاد به دیدار رده‌بندی رفت
سه پیروزی ارزشمند برای آزادکاران ایران در قهرمانی جهان
زارع مقتدرانه به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان رسید
شروع مقتدرانه امیرحسین زارع در گام نخست
آخرین اخبار
فولاد ۱ - ۰ آلومینیوم/ سه امتیاز در خوزستان ماند
جدول لیگ برتر فوتبال در پایان روز اول از هفته یازدهم/ سپاهان به صدر رسید
کوله باری از مدال‌های کشتی در یک عکس
مازیار زارع استعفا کرد
پیروزی استقلال و نفت آبادان در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان
خیبر ۱ - سپاهان ۲/ زردپوشان به صدر جدول تکیه زدند
از طلب میلیون دلاری فدراسیون از فیفا تا ادامه حواشی امباپه
ملوان ۱ - ۲ چادرملو/ کامبک شاگردان اخباری در انزلی
حسن یزدانی برنزی شد
ذوب‌آهن صفر - استقلال خوزستان صفر/ تقسیم امتیاز در جدال پایین جدولی‌ها
رحمان عموزاد به مدال برنز رسید
مسی‌ها فاتح تقابل دیرینه با گیتی پسند شدند
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ ایران در رتبه ششم سطح B قرار گرفت
جوان و زارع در فینال/ خلیلی و قاسمپور حذف شدند
صعود جوان به نیمه‌نهایی؛ خلیلی در انتظار شانس مجدد برای برنز
زارع مقتدرانه به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان رسید
از اسپالتی در خطر تا جست‌وجوی بارسا برای دفاع وسط + فیلم
شکست شوکه‌کننده قاسمپور در قهرمانی جهان؛ چشم‌انتظاری برای رسیدن به شانس برنز
سه پیروزی ارزشمند برای آزادکاران ایران در قهرمانی جهان
شروع مقتدرانه امیرحسین زارع در گام نخست
شروع طوفانی قاسمپور؛ قهرمان المپیک تسلیم شد
رحمان عموزاد به دیدار رده‌بندی رفت
حسن یزدانی به دیدار رده‌بندی رسید
دردسر تراکتوری‌ها برای پرواز مستقیم به عمان
مصدومیت بلای جان پرسپولیسی‌ها در آستانه بازی با نساجی
تکاپوی سپاهان و فولاد برای رسیدن به صدر جدول
فلاح طلایی شد/ گلشنی نقره گرفت
استقلال باخت/ طبیعت اسلامشهر صدرنشین ماند
نادری ۱۶ بازیکن را به اردوی فوتبال ساحلی فراخواند
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ کرواسی حریف ایران نشد