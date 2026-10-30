تیم فوتبال سپاهان در دیداری خارج از خانه موفق شد خیبر را شکست دهد و صدرنشین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۸ آبان با برگزاری دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان در ورزشگاه تختی خرم‌آباد دنبال شد؛ مسابقه‌ای که از ساعت ۱۷:۳۰ با قضاوت کوپال ناظمی آغاز شد و در نهایت با پیروزی ۲ بر یک تیم میهمان خاتمه یافت.



سپاهان تحت هدایت محرم نویدکیا در همان دقایق ابتدایی مسابقه نشان داد برای کسب سه امتیاز به میدان آمده است. کسری طاهری در دقیقه ۲ موفق شد دروازه خیبر را باز کند تا طلایی‌پوشان خیلی زود از میزبان خود پیش بیفتند.



پس از این گل، خیبر با هدایت فراز کمالوند به دنبال جبران نتیجه بود، اما سپاهان در واپسین لحظات نیمه نخست ضربه دیگری به میزبان وارد کرد. امید نورافکن در دقیقه ۴۵+۳ گل دوم سپاهان را به ثمر رساند تا نماینده اصفهان با شرایطی مناسب‌تر به رختکن برود.



در نیمه دوم، خیبر برای تغییر نتیجه تلاش کرد، اما در دقیقه ۸۴ با اخراج مهرداد قنبری کار برای این تیم دشوارتر شد. قنبری با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه خارج شد تا خیبر در ادامه بازی مجبور باشد با ۱۰ بازیکن به کار خود ادامه دهد.



با این حال، شاگردان کمالوند تسلیم نشدند و تنها سه دقیقه پس از اخراج قنبری، امیرحسین فارسی در دقیقه ۸۷ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد تا امید به بازگشت در اردوی خیبر زنده شود. با این وجود، سپاهان در دقایق باقی‌مانده اجازه نداد نتیجه تغییر کند و در نهایت با برتری ۲ بر یک زمین مسابقه را ترک کرد.



سپاهان با این برد خارج از خانه ۲۳ امتیازی شد و به صورت موقت در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت. خیبر نیز با قبول این شکست خانگی، ۱۴ امتیازی باقی ماند و در جایگاه هشتم جدول ایستاد.