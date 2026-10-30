فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بانوان با پیروزی تیم‌های ستاد ملی گاز تهران، استقلال تهران، پیشرو تهران، آکادمی بسکتبال سحر و نفت آبادان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل ۰۶-۱۴۰۵ رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در بخش بانوان از امروز (جمعه ۸ آبان) با رقابت ۱۰ تیم شرکت کننده برابر حریفان شان آغاز شد.

در اولین دیدار این هفته از مسابقات گروه بهمن از که از تیم‌های با تجربه در این رقابت‌ها محسوب می‌شود برابر میزبانش ستاد ملی گاز شکست خورد. عسل محسنی بازیکن تیم گاز با ۳۷ امتیاز، ۸ پاس گل، ۴ ریباند و کارایی ۳۴ بهترین بازیکن این دیدار بود.

استقلال که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد مسابقات شده است در اولین دیدار خود موفق به شکست تیم تازه وارد کی دبلیو سی تهران شد. ۱۹ امتیاز، ۶ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۵ باعث شد تا زهرا عدالت کار بهترین بازیکن استقلال و این دیدار باشد.

قهوه باتسام مشهد که دومین سال حضور در لیگ بانوان را تجربه می‌کند برابر پیشرو تهران که امسال وارد لیگ شد، شکست خورد. چیا رائل ویتسیت بازیکن تیم پیشرو با ۱۸ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۵ پاس گل و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن بازی بود. 

تقابل دو تیم آکادمی بسکتبال سحر و آکادمی بسکتبال نیکا در این هفته با برتری میزبان به پایان رسید. فاطمه گلابگیر در این نتیجه نقش بیشتری نسبت به دیگر هم تیمی هایش داشت، او ۱۷ امتیاز، ۷ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۲۱ را در کارنامه اش ثبت کرد. 

آخرین دیدار این هفته میان دو تیم سپاهان اصفهان و پالایش نفت آبادان برگزار شد که با شکست خانگی اصفهانی‌ها همراه بود. آیدا گل محمدی با ۲۶ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۳۶ بهترین بازیکن ابن دیدار بود. 

نتیجه به دست آمده در ۵ دیدار هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

جمعه ۸ آبان

ستاد ملی گاز تهران ۸۷ – گروه بهمن ۷۳

آکادمی بسکتبال سحر ۶۹– آکادمی بسکتبال نیکا ۶۴

قهوه باتسام مشهد ۵۶ – پیشرو تهران ۸۷

استقلال تهران ۸۸ – کی‌دبلیوسی تهران ۴۱

فولاد مبارکه سپاهان ۳۸ – نفت آبادان ۹۳

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، لیگ برتر بسکتبال بانوان ، بسکتبال
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