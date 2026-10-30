مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: بارش باران و وزش باد شدید در بسیاری از مناطق کشور تا سه روز آینده را شاهد خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، مرکزی، همدان، ارتفاعات شمال خوزستان، شمال چهارمحال و بختیاری، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات البرز در استان‌های البرز، تهران و سمنان، ارتفاعات گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.

او گفت: امشب در ارتفاعات کرمان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات شمال و شرق فارس، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی را شاهد هستیم.

وی افزود: فردا شنبه نهم آبان نیز در برخی مناطق غرب و جنوب‌غرب، ارتفاعات البرز مرکزی، غرب سواحل دریای خزر، شمال‌شرق کشور و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان؛ روز یکشنبه در غرب و جنوب‌غرب و استان‌های واقع در ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و غرب سواحل دریای خزر و روز دوشنبه در نیمه غربی کشور، استان‌های واقع در ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و ارتفاعات کرمان، بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی توضیح داد: روز سه‌شنبه نیز در ارتفاعات جنوب‌غرب کشور، استان‌های واقع در نیمه شمالی، ارتفاعات کرمان و ارتفاعات سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.