سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از سمت خود کناره گیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۸ آبان در ورزشگاه سیروس قایقران میزبان چادرملو اردکان بود که این مسابقه در شرایطی با شکست ۲ بر یک شاگردان مازیار زارع به پایان رسید که ملوان ابتدا از حریف خود پیش افتاده بود.

در این دیدار ماهان بهشتی در دقیقه ۷ موفق شد گل نخست ملوان را به ثمر برساند، اما چادرملو در دقایق پایانی با گل‌های محمدطا‌ها طباطبایی در دقیقه ۸۸ و رضا محمودآبادی در دقیقه ۹۰+۷ نتیجه را تغییر داد و سه امتیاز مسابقه را از آن خود کرد.

پس از این شکست، مازیار زارع در نشست خبری پس از مسابقه از سمت سرمربیگری ملوان بندرانزلی استعفا کرد.



منبع مهر