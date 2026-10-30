باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باراک راوید، خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس، به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که «حمله نظامی» محور اصلی نشست روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با برد کوپر، فرمانده سنتکام در کاخ سفید نبوده است.

راوید گفت بیش از ۲۰ نفر در این نشست حضور داشتند و موضوع محاصره دریایی ایران و اعمال فشار اقتصادی علیه تهران مورد بحث قرار گرفت.

این خبرنگار در عین حال تأکید کرد اینکه تمرکز نشست بر محاصره و فشار اقتصادی بوده، به معنای منتفی بودن حملات نظامی نیست و چنین حملاتی ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام شوند.

اشاره راوید به نشستی است که شب گذشته با حضور برد کوپر، دونالد ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا برگزار شد.

به گفته دو مقام آمریکایی، ترامپ در این جلسه خواستار دریافت گزارشی مستقیم از فرمانده سنتکام درباره میزان اثربخشی محاصره دریایی ایران بوده است.

گفته شده اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، کریس رایت، وزیر انرژی و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع: آکسیوس