باشگاه خبرنگاران جوان - پس از قهرمانی کایل اسنایدر از آمریکا در وزن 97 کیلو گرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان در مراسم اهدای مدال، کوله باری از افتخار کنار هم قرار گرفتند.

حسن یزدانی، کایل اسنایدر از آمریکا، عبدالرشید سعدالله یف از روسیه و آرش یوشیدا از ژاپن در عکس یادگاری جدابیت خاصی به این وزن دادند.

کایل اسنایدر

۱ طلا و ۱ نقره المپیک

۵ طلا و ۲ نقره و ۲ برنز جهان

آرش یوشیدا

۳ طلا آسیا

۱ نقره و ۱ برنز جهان

عبدالرشید سعدالله‌یف

۲ طلا المپیک

۶ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز جهان

حسن یزدانی

۱ طلا و ۲ نقره المپیک

۳ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز جهان





