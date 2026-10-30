تیم فوتبال فولاد خوزستان در دیداری خانگی موفق شد آلومینیوم اراک را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و آلومینیوم اراک از هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۸ آبان در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار شد و در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم، فولادی‌ها موفق شدند با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسند.

این مسابقه از ساعت ۱۸ و با قضاوت علی بای آغاز شد. فولاد با هدایت حمید مطهری در نیمه نخست توانست از فرصت خود استفاده کند و دروازه حریف را باز کند. ابوالفضل رزاق‌پور در دقیقه ۲۰ تنها گل این دیدار را به ثمر رساند تا میزبان از حریف اراکی خود پیش بیفتد.

در ادامه مسابقه، آلومینیوم اراک که با هدایت پیروز قربانی به میدان آمده بود، برای رسیدن به گل تساوی تلاش کرد، اما حملات این تیم نتیجه‌ای در پی نداشت. فولاد نیز با تکیه بر برتری خود سعی کرد از گل زده محافظت کند و اجازه ندهد حریف نتیجه را تغییر دهد.

با وجود تلاش دو تیم در ادامه بازی، توپ دیگری از خط دروازه‌ها عبور نکرد و فولاد با حفظ برتری یک گله خود توانست سوت پایان مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارد.

این نتیجه شرایط فولاد را در جدول رده‌بندی بهبود بخشید؛ به‌طوری‌که این تیم با کسب سه امتیاز، ۲۲ امتیازی شد و به صورت موقت در رتبه دوم قرار گرفت. آلومینیوم اراک نیز با وجود تلاش برای کسب امتیاز خارج از خانه، ۱۴ امتیازی باقی ماند و در جایگاه هفتم جدول ایستاد.

برچسب ها: فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
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