وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات از تعطیلی موقت شماری از سواحل و مناطق ساحلی این کشور در پی نشت نفت از یک نفتکش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت انرژی و زیرساخت امارات از تداوم هماهنگی با وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست، سازمان ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی و سایر نهاد‌های فدرال و محلی برای پیگیری اقدامات مربوط به ایمن‌سازی نفتکش «GEM NO.۲» خبر داد. این نفتکش در آب‌های سرزمینی امارات دچار حادثه شده است و اقدامات لازم برای کاهش خطرات ناشی از آن و تضمین ایمنی دریانوردی در حال انجام است.

این وزارتخانه اعلام کرد تیم‌های فنی متخصص همچنان در حال انجام عملیات فنی روی نفتکش هستند که شامل تعمیر بخش‌های آسیب‌دیده، بازیابی برخی سامانه‌های عملیاتی و ارزیابی ایمنی بدنه کشتی برای تعیین مناسب‌ترین گزینه‌ها جهت مدیریت ایمن آن می‌شود.

بر اساس آخرین ارزیابی‌های میدانی، هیچ‌گونه نشت نفتی جدیدی از این نفتکش مشاهده نشده است؛ با این حال، عملیات پایش و نظارت دریایی و هوایی و همچنین استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای رصد دقیق وضعیت و شناسایی هرگونه تحول جدید ادامه دارد.

از سوی دیگر، وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات اعلام کرد تیم‌های فنی این وزارتخانه با هماهنگی مستمر نهاد‌های فدرال و محلی ذی‌ربط، همچنان در حال مقابله با آلودگی دریایی ناشی از نشت نفت هستند. در همین راستا، عملیات بررسی، پایش و پاک‌سازی میدانی در مناطق ساحلی که آلودگی به آنها گسترش یافته، ادامه دارد.

این وزارتخانه تأکید کرد که بر اساس آخرین تصاویر ماهواره‌ای تا روز جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، لکه نفتی عمدتاً در مقابل سواحل‌ام‌القوین متمرکز شده و بخشی از آن به مناطق ساحلی رأس‌الخیمه، عجمان و شارجه گسترش یافته است.

وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات همچنین از کاهش چشمگیر غلظت آلودگی مشاهده‌شده خبر داد و اعلام کرد عملیات مهار و پاک‌سازی آثار نشت نفت که منشأ آن متوقف شده، همچنان ادامه دارد.

این وزارتخانه توضیح داد که اقدامات مهار و مقابله با آلودگی عمدتاً با استفاده از روش‌های مکانیکی انجام می‌شود و در کنار آن، مواد شیمیایی پراکنده‌کننده نفت نیز مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی و دستورالعمل‌های فنی مصوب و با هماهنگی نهاد‌های مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که تعطیلی شماری از سواحل و مناطق ساحلی، اقدامی احتیاطی برای حفظ ایمنی است و لزوماً به معنای مشاهده آلودگی در تمام مناطق مشمول تعطیلی نیست؛ بلکه این تصمیم با هدف حفاظت از سلامت جامعه و محیط زیست دریایی و فراهم کردن فرصت لازم برای تکمیل عملیات پایش و پاک‌سازی اتخاذ شده است.

در پایان، وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات با ادعا بر سلامت ماهی‌ها و مواد غذایی عرضه‌شده در بازار‌ها و مناسب بودن آنها برای مصرف انسانی، اعلام کرد که سامانه امنیت غذایی این کشور از کارآمدی لازم برای تضمین سلامت مواد غذایی برخوردار است.

منبع: خبرگزاری رسمی امارات (وام)