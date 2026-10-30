مردم ایتالیا با اعتصاب و تظاهرات در بیش از ۴۰ شهر این کشور، علیه افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ده‌ها هزار نفر از مردم ایتالیا که اکثر آنها دانشجو و کارگر بودند، امروز (جمعه) در شهر‌های مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری تظاهرات و اعتصاب عمومی، خواستار افزایش دستمزد‌ها و بهبود خدمات عمومی شدند.

معترضان همچنین به افزایش هزینه‌های زندگی اعتراض کرده و مخالفت خود را با افزایش بودجه نظامی اعلام کردند. 

این اعتراضات در پی فراخوان یک اتحادیه مستقل کارگری برگزار شد که خواستار اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته شده بود. بر اساس این فراخوان، تجمعاتی در بیش از ۴۰ شهر ایتالیا برنامه‌ریزی شده است.

در رم، جمعیت زیادی در نزدیکی بنای تاریخی «کولوسئوم» راهپیمایی کردند. برخی معترضان اعلام کردند قصد دارند با برپایی چادر در این محل، تا پایان هفته به اعتراض خود ادامه دهند. در میلان نیز تظاهرکنندگان پس از ورود به جاده کمربندی شهر، راهپیمایی خود را در مقابل دانشگاه پلی‌تکنیک میلان به پایان رساندند.

این اعتراضات در شرایطی برگزار شد که موجی از نارضایتی‌های اجتماعی با محوریت افزایش هزینه‌های زندگی، کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا، بلژیک و آلبانی را دربر گرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: اعتراضات در اروپا ، ایتالیا ، هزینه های زندگی
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