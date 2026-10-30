باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه در حالی فردا معاملات خود را آغاز می‌کند که افت شاخص‌های بورسی، خروج قابل‌توجه نقدینگی از سهام و افزایش تردید سهامداران، معاملات هفته گذشته را تحت تأثیر قرار داد. در این میان، انتشار گزارش‌های عملکرد مهرماه شرکت‌ها و بهبود برخی متغیر‌های بنیادی، بار دیگر توجه فعالان بازار را به چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و احتمال بازگشت تقاضا جلب کرده است.

در جریان معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس با افت ۲.۵۲ درصدی به سطح ۷ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۵۵۰ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز کاهش ۲.۳ درصدی را تجربه کرد و در محدوده ۲ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۴۶ واحد ایستاد.

از سوی دیگر، بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد که در مجموع هفته گذشته ۱۵ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شده است؛ موضوعی که در کنار افت شاخص‌ها، از تداوم احتیاط معامله‌گران در معاملات بازار سرمایه حکایت دارد.

با این حال، انتشار گزارش‌های عملکرد مهرماه شرکت‌ها و تغییرات نرخ و مقدار فروش بنگاه‌های بورسی، از جمله عواملی است که می‌تواند در روز‌های آینده بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از وضعیت بنیادی بازار اثرگذار باشد.

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت معاملات هفته گذشته اظهار کرد: پس از شوکی که در ارتباط با موضوع خوراک پالایشگاهی‌ها به بازار وارد شد و موضوع بازگشایی نماد‌های این صنعت، بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران که به بازار بازگشته بود، دوباره با تردید مواجه شد.

او با اشاره به شرایط تکنیکال بازار افزود: از منظر تکنیکال و نموداری نیز شاخص کل در محدوده‌ای قرار داشت که احتمال اصلاح را نشان می‌داد؛ اما اخبار مربوط به بازار و همچنین تحولات سیاسی خارج از بازار به‌طور کلی موجب شدند بازار از استحکام و قدرت لازم برخوردار نباشد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی بیان کرد: در هفته گذشته، پس از انتشار گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها، گزارش‌های عملکرد مهرماه نیز منتشر شد که نشان می‌داد بازار سرمایه در بطن خود از ظرفیت رشد برخوردار است.

آسایش ادامه داد: اکثر شرکت‌ها وضعیت مناسبی داشته‌اند و گزارش‌های خوبی را منتشر کرده‌اند. نرخ‌های فروش شرکت‌ها نسبت به دوره‌های قبل بالاتر بوده و میزان فروش نیز در بسیاری از شرکت‌ها افزایش یافته است.

او تصریح کرد: افزایش مقدار فروش و رشد نرخ‌های فروش در نهایت می‌تواند به پیش‌بینی سود بالاتر شرکت‌ها منجر شود. این موضوع زمینه حرکت بازار به سمت کاهش نسبت قیمت به سود یا همان نسبت P/E را فراهم می‌کند و می‌تواند جذابیت بازار سرمایه را در ماه‌های آینده افزایش دهد.

بررسی شرایط بازار سرمایه نشان می‌دهد که بورس در معاملات پیش‌رو با دو عامل متفاوت روبه‌رو است؛ از یک سو، خروج نقدینگی و تردید ایجادشده در میان سهامداران می‌تواند همچنان بر روند معاملات فشار وارد کند و از سوی دیگر، گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها و چشم‌انداز سودآوری آنها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تقاضا باشد.

در این میان، نحوه واکنش معامله‌گران به اخبار اقتصادی و سیاسی، وضعیت نماد‌های بزرگ بورسی، ارزش معاملات و تغییرات جریان نقدینگی از جمله عواملی هستند که می‌توانند مسیر معاملات روز شنبه را تحت تأثیر قرار دهند.

همچنین تداوم انتشار گزارش‌های مناسب از عملکرد شرکت‌ها می‌تواند در ارزیابی بنیادی سهام اثرگذار باشد؛ با این حال، برای بازگشت پایدار تقاضا، تنها انتشار گزارش‌های مثبت کافی نیست و وضعیت کلی بازار و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران نیز اهمیت دارد.

بر این اساس، معاملات فردا می‌تواند تصویری روشن‌تر از میزان تمایل سهامداران به بازگشت به بازار ارائه دهد؛ هرچند تعیین مسیر قطعی شاخص‌ها پیش از آغاز معاملات امکان‌پذیر نیست.