مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان پایور نیروی زمینی محوری ارتش به میزبانی تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد- مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان پایور نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روزها با حضور ورزشکاران زبده و منتخب یگان‌های مختلف این نیرو، به میزبانی تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا در حال برگزاری است.

این رقابت‌ها با هدف ارتقای سطح آمادگی جسمانی، تقویت روحیه نشاط و ایجاد رقابت سالم میان یگان‌ها برگزار می‌شود و ورزشکاران در رشته‌های مختلفی همچون استقامت، قدرت، سرعت و چابکی به رقابت می‌پردازند.

جانشین تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا در حاشیه این مسابقات اظهار داشت: این مسابقات به منظور افزایش آمادگی رزمی و جسمانی کارکنان برگزار شده است؛ چرا که نیروی انسانی سالم و توانمند، سرمایه اصلی هر نیروی نظامی به شمار می‌رود و ارتقای آمادگی بدنی، نقش مستقیمی در تقویت توان دفاعی کشور دارد.

وی افزود: تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا به عنوان میزبان، با فراهم‌آوردن امکانات مناسب ورزشی و تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی ورزشکاران، بستر مناسبی برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها فراهم کرده است. در پایان نیز از برترین‌های هر رشته با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل خواهد شد.

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان نیروی زمینی ارتش به میزبانی ارتش سلماس+ تصاویر

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان نیروی زمینی ارتش به میزبانی ارتش سلماس+ تصاویر

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان نیروی زمینی ارتش به میزبانی ارتش سلماس+ تصاویر

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان نیروی زمینی ارتش به میزبانی ارتش سلماس+ تصاویر

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان نیروی زمینی ارتش به میزبانی ارتش سلماس+ تصاویر

برچسب ها: آمادگی جسمانی ، مسابقات ورزشی
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برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان نیروی زمینی ارتش به میزبانی ارتش سلماس+ تصاویر
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برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان نیروی زمینی ارتش به میزبانی ارتش سلماس+ تصاویر
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