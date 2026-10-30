قانون‌گذاران هر دو حزب آمریکا قصد دارند پس از انتخابات کنگره، پیت هگست را درباره نقش دولت ترامپ در جنگ با ایران پاسخ‌گو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای با فشار فزاینده قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای پاسخ‌گویی درباره جنگ ایران و دیگر مسائل روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس این گزارش، شماری از قانون‌گذاران آمریکایی، از جمله حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه اعلام کرده‌اند که قصد دارند پس از انتخابات، عملکرد هگست را بررسی کرده و او را درباره مسئولیت دولت دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران پاسخ‌گو کنند.

بلومبرگ می‌نویسد فشار‌ها علیه وزیر جنگ آمریکا طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

تام تیلیس در ماه سپتامبر از ترامپ خواسته بود هگست را به دلیل ایجاد «خلأ مدیریتی» در ارتش برکنار کند.

همچنین توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان تلاش کرده بود طرح استیضاح هگست را به دلیل جنگ علیه ایران به رأی بگذارد. او در ماه سپتامبر طرح هشت‌ماده‌ای استیضاح هگست را در مجلس نمایندگان مطرح کرد. طبق مقررات، مجلس باید ظرف دو روز کاری به آن رسیدگی می‌کرد. اما مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، جلسات مجلس را زودتر از موعد تعطیل کرد و عملاً مانع برگزاری رأی‌گیری پیش از تعطیلات انتخاباتی شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر جنگ ، انتخابات کنگره ، دولت ترامپ
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