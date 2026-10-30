باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، روز جمعه اعلام کرد نیرو‌های مسلح یمن موفق شده‌اند کنترل منطقه «المقاطره» در شمال استان لحج را به دست بگیرند.

الاسد در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که نیرو‌های مسلح یمن به تعقیب تحرکات و تجمعات نیرو‌های مورد حمایت عربستان ادامه داده و از چند محور تا منطقه «طور الباحه» در شمال استان لحج پیشروی کرده‌اند.

پیش‌تر نیز یک منبع محلی آگاه به شبکه المیادین گفته بود که نیرو‌های مسلح یمن در برخی مناطق استان لحج به پیشروی خود ادامه می‌دهند تا جبهه تعز و مناطق اطراف آن را تامین امنیت کنند.

استان لحج در جنوب غربی یمن واقع شده است و شهر الحوطه، مرکز این استان، در فاصله حدود ۳۳۷ کیلومتری از صنعا، پایتخت یمن، قرار دارد.

این استان از شمال با استان‌های البیضاء، الضالع و تعز، از جنوب با استان عدن و خلیج عدن، از شرق با استان ابین و از غرب با استان تعز هم‌مرز است.

منبع: المیادین