سردار نقدی: دشمن با تحریف واقعیت به دنبال تضعیف وحدت ملی است

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار محمدرضا نقدی در جمع مسوولان چابهار و شماری از علما، روحانیون، ریش‌سفیدان، معتمدان و جمعی از جوانان سواحل مکران، اظهار کرد: دشمن با تحریف واقعیت، تخریب اعتماد عمومی و ایجاد شکاف اجتماعی تلاش می‌کند انسجام جامعه را تضعیف کند.

وی افزود: علما، روحانیون، ریش‌سفیدان و نخبگان در روشنگری، آگاهی‌بخشی و مقابله با اخبار نادرست نقش مهمی دارند و انتظار می‌رود با تقویت بصیرت عمومی و همدلی، زمینه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن را فراهم کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران همچنین بر ضرورت تقویت امید، مقاومت و همکاری همه اقشار جامعه برای حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.

سردار نقدی همچنین در نشست بصیرتی جهاد تبیین شهرستان بندری کنارک اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌های همسو، عملیات روانی و تحریف واقعیت‌ها تلاش می‌کند میان اقوام ایرانی اختلاف ایجاد کند و از این طریق به وحدت و همبستگی ملی آسیب بزند.

وی افزود: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی خود تمرکز بیشتری بر ایجاد شکاف‌های اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و فاصله انداختن میان مردم و حاکمیت گذاشته است چراکه اختلاف و پراکندگی اجتماعی را بستری برای پیشبرد اهداف خود می‌داند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه با اشاره به اهمیت جایگاه علما و معتمدان محلی در مقابله با جنگ شناختی بیان کرد: روحانیت، ریش‌سفیدان، نخبگان و شخصیت‌های اثرگذار اجتماعی با شناخت دقیق تحولات در مسیر آگاهی‌بخشی، روشنگری و تبیین واقعیت برای مردم نقش‌آفرینی کنند.

نقدی ادامه داد: مقابله با جنگ شناختی صرفاً با اقدامات نظامی امکان‌پذیر نیست بلکه افزایش بصیرت عمومی، تشخیص اخبار درست از نادرست، مقابله با تحریف واقعیت و تقویت قدرت تحلیل جامعه از ضرورت‌های اساسی این عرصه به شمار می‌رود.

وی با یادآوری تلاش دشمن برای بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور تصریح کرد: فشار‌های اقتصادی، عملیات رسانه‌ای و اقدامات نظامی در کنار یکدیگر با هدف تضعیف روحیه مردم و ایجاد ناامیدی دنبال می‌شود، از این رو تقویت امید اجتماعی و اعتماد به نفس ملی اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون سپاه پاسداران همچنین با اشاره به ایستادگی و فداکاری رزمندگان در جنگ اخیر بر ضرورت پاسداشت این رشادت‌ها و تقویت روحیه مقاومت و همبستگی جامعه تأکید کرد.

نقدی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی اقشار مختلف جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و همکاری نیاز داریم و باید با کنار گذاشتن اختلافات برای حل مسائل و مشکلات مردم تلاش کنیم و اجازه ندهیم اختلافات اجتماعی به ابزاری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود.

وی حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف را از ظرفیت‌های مهم کشور برای مقابله با تهدیدات دانست و بر ضرورت تقویت ارتباط میان مسوولان، علما، معتمدان و اقشار مختلف مردم تأکید کرد.