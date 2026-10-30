باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، روز جمعه اعلام کرد حملات به پالایشگاه‌های نفت این کشور می‌تواند بر میزان عرضه گازوئیل به بازار جهانی تاثیر بگذارد.

نواک در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: «در زمینه گازوئیل، این حملات قطعا می‌تواند به کاهش حجم عرضه منجر شود. این کاهش چندان چشمگیر نخواهد بود، اما میزان عرضه را به کمتر از سطح پیش‌بینی‌شده می‌رساند و بدون شک بر بازار‌های جهانی تاثیر خواهد گذاشت. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های ما قطعا به بازار‌های جهانی آسیب می‌زند.»

او در پاسخ به پرسشی درباره برنامه صادرات سوخت دیزل روسیه در ماه دسامبر گفت: «در حال حاضر نیازی به تدوین برنامه‌ای برای ماه دسامبر نیست. متناسب با افزایش ظرفیت پالایش و تولید، در پایان ماه نوامبر این برنامه را اصلاح خواهیم کرد.»

معاون نخست‌وزیر روسیه در ادامه گفت: «در حال حاضر ممنوعیت صادرات گازوئیل تا پایان ماه نوامبر برقرار است. وزارت انرژی پیشنهادی برای تمدید ممنوعیت کامل صادرات دیزل تا اول فوریه ارائه کرده است که ماه ژانویه را نیز شامل می‌شود. البته در این میان استثنا‌هایی در نظر گرفته خواهد شد؛ همان‌طور که در ماه اکتبر نیز چنین استثنا‌هایی اعمال شد. اکنون نیز استثنایی برای ماه نوامبر در زمینه عرضه به بازار جهانی در دست تدوین است.»

پیش‌تر الکساندر نواک اعلام کرده بود که اوکراین پس از یک دوره توقف، حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر گرفته است.

وی همچنین گفت اوکراین در حملات امروز خود سه پالایشگاه نفت روسیه و یک مجتمع گازی و شیمیایی را هدف قرار داده است.

منبع: اسپوتنیک