سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به سفر‌ عاصم منیر به تهران، از «خوش‌بینی محتاطانه» این کشور نسبت به تلاش‌های میانجی‌گرانه میان ایران و آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که این کشور نسبت به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود میان ایران و آمریکا «خوش‌بینی محتاطانه» دارد. این اظهارات در نخستین مصاحبه او پس از سفر هیأتی بلندپایه به تهران در هفته جاری مطرح شد.

سخنگوی ارتش پاکستان در پاسخ به این پرسش که آیا سفر اخیر هیئت پاکستانی نشانه‌ای مثبت از پیشرفت مذاکرات است، گفت: «اگر نشانه‌ای از امیدواری وجود نداشت، چرا فیلد مارشال (عاصم منیر) باید دو بار به ایران سفر می‌کرد؟ بنابراین، بله، قطعاً».

چودری که مدیرکل روابط عمومی نیرو‌های مسلح پاکستان نیز هست، افزود: «توصیفی که ما همواره برای این وضعیت به کار می‌بریم، خوش‌بینی محتاطانه است».

او همچنین گفت «عوامل قدرتمند کارشکن و مخالف» وجود دارند که معتقدند ادامه درگیری به سود آنهاست، اما نامی از این افراد یا گروه‌ها نبرد.

چودری که در شهر نظامی راولپندی، محل استقرار ستاد نیرو‌های مسلح پاکستان صحبت می‌کرد، از ارائه جزئیات درباره موضوعات مورد بحث در این سفر‌ها و همچنین اعلام اینکه آیا آمریکا از این سفر حمایت کرده است یا خیر، خودداری کرد.

عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی این کشور طی ماه جاری میلادی دو بار به تهران سفر کرده است. آخرین سفر او روز دوشنبه و در همراهی با مقام‌هایی از عربستان و ترکیه انجام شد. خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه عاصم منیر را روز دوشنبه در سفر به تهران همراهی کردند.

منبع: رویترز

برچسب ها: ایران و پاکستان ، میانجیگری ، جنگ ایران و آمریکا
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