باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوایی و موشکی علیه این کشور انجام داده است.

سریع تاکید کرد که این حملات، مناطق غیرنظامی در صنعا، پایتخت یمن و استان‌های الجوف، تعز، صعده، مارب، ذمار، حجه، اب و لحج را هدف قرار داده‌اند.

وی اشاره کرد که جنگنده‌های سعودی از نوع «F-۱۵» و «تایفون» از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند و حملات موشکی نیز از نجران و جیزان انجام شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه یمن به ۳ هزار و ۶۸۹ مورد رسیده است.

همچنین وزارت بهداشت در صنعا امروز جمعه اعلام کرد که در پی حمله توپخانه‌ای نیروهای مورد حمایت عربستان به منطقه حَیفان در جنوب استان تعز، ۶ غیرنظامی شهید و زخمی شده‌اند.

در همین راستا، عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، روز پنجشنبه در سخنانی تاکید کرد که مردم این کشور از سال ۲۰۱۵ با تجاوزات مواجه بوده‌اند و این حملات با نظارت آمریکا، حمایت رژیم تروریستی اسرائیل و مشارکت انگلیس انجام می‌شود.

الحوثی توضیح داد که نقش آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل و انگلیس شامل نظارت، برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین اهداف حملات است. وی با اشاره به علنی بودن نقش رژیم تروریستی اسرائیل در این حملات، گفت برخی مقام‌ها، از جمله مقام‌های آمریکایی، درباره آن صحبت کرده‌اند. به گفته او، مشارکت این رژیم تروریستی شامل ارائه اطلاعات جاسوسی و تعیین اهداف نیز می‌شود.

رهبر انصارالله همچنین تاکید کرد که هیچ توجیهی برای حملات و محاصره اعمال‌شده علیه یمن یا محروم کردن مردم این کشور از منابع و ثروت‌هایشان وجود ندارد و هدف از این اقدامات، به تسلیم واداشتن مردم یمن است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که عربستان سعودی با وجود دوره کاهش تنش‌ها در سال ۲۰۲۲، همچنان به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مولفه‌های اساسی زندگی در یمن ادامه داده و بار دیگر سطح حملات و تشدید تنش‌ها را به بالاترین حد رسانده است.

منبع: المیادین