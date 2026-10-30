در پی حملات اخیر به فرودگاه‌ها و تاسیسات نفتی عربستان، آمریکا دستور خروج کارکنان غیرضروری دولت و خانواده‌هایشان از عربستان را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سفارت آمریکا در ریاض اعلام کرد که به دلیل خطرات امنیتی، به کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده آنها دستور داده است عربستان را ترک کنند.

این سفارتخانه با اشاره به حملات انصارالله یمن به فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های عربستان، نسبت به احتمال وقوع حملات بیشتر به شهروندان آمریکایی هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، کارکنان دولت آمریکا برای استفاده از فرودگاه‌های عربستان به مجوز ویژه نیاز دارند. سفارت همچنین درباره احتمال بسته شدن حریم هوایی، لغو پرواز‌ها و اختلال در سفر‌های هوایی هشدار داده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که حملات ائتلاف سعودی علیه یمن افزایش یافته و جنبش انصارالله یمن نیز تاکید کرده که به تمامی این حملات پاسخ خواهد داد.

منبع: رویترز

برچسب ها: کارکنان آمریکایی ، سفارت آمریکا در ریاض ، عربستان
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