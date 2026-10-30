مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور نسبت به احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی در سراسر کشور هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران از صدور هشدار سطح زرد شماره ۸۴ برای کل کشور خبر داد.

براساس این هشدار سامانه بارشی در روزهای نهم و دهم آبان ماه فعالیت شدید خواهد داشت.

بر اثر فعالیت این سامانه، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی برای استان‌های سراسر کشور وجود دارد.

سازمان مدیریت بحران کشور از هموطنان سراسر کشور خواست تا از تردد و اتراق در مسیر رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی در روزهای نهم و ۱۰ آبان ماه جدا خوداری کنند.

برچسب ها: هشدار سیل ، طغیان رودخانه‌ها
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