باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران از صدور هشدار سطح زرد شماره ۸۴ برای کل کشور خبر داد.

براساس این هشدار سامانه بارشی در روزهای نهم و دهم آبان ماه فعالیت شدید خواهد داشت.

بر اثر فعالیت این سامانه، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی برای استان‌های سراسر کشور وجود دارد.

سازمان مدیریت بحران کشور از هموطنان سراسر کشور خواست تا از تردد و اتراق در مسیر رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی در روزهای نهم و ۱۰ آبان ماه جدا خوداری کنند.