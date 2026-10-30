باشگاه خبرنگاران جوان -سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی در نشست بررسی عملکرد و اقدامات پدافند غیرعامل قم با ارزیابی عملکرد این استان در دوران جنگ، بیان کرد: در وضعیت نه جنگ و نه صلح، مسئولان باید ضمن حفظ روحیه ملی و مقابله با تبلیغات روانی دشمن، آمادگی دستگاه‌های اجرایی را برای مواجهه با تهدیدات احتمالی ارتقا دهند.

وی افزود: جلوگیری از تأثیرپذیری جامعه از جنگ روانی دشمن و مقابله با بزرگ‌نمایی تهدیدات، از وظایف مهم مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان سیاسی و دفاعی است و باید با تبیین واقعیت‌ها، زمینه حفظ آرامش و انسجام ملی فراهم شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: در کنار مقابله روانی و رسانه‌ای با تهدیدات، باید وظایف دستگاه‌ها در شرایط مختلف عملیاتی به‌صورت دقیق مشخص شود و طراحی، آموزش و تمرین مستمر برای ارتقای آمادگی در دستور کار قرار گیرد.

جلالی، تداوم کارکردهای اصلی دستگاه‌ها و تأمین نیازهای مردم در شرایط بحرانی را از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دانست و گفت: با وجود برخی مشکلات و گلایه‌ها درباره گرانی، وفور اقلام و امکانات مورد نیاز مردم در کشور قابل توجه بوده‌است؛ موضوعی که در مقایسه با تجربه‌های گذشته، بیانگر عملکرد قابل قبول دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به اهمیت بازگشت سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده به چرخه خدمت‌رسانی خاطرنشان کرد: توان بازگشت‌پذیری، تعمیر و بازسازی زیرساخت‌ها از مؤلفه‌های مهم تاب‌آوری است و باید برای حفظ استمرار خدمات عمومی در شرایط بحرانی برنامه‌ریزی شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با ارزیابی عملکرد قم در دوران جنگ بیان کرد: این استان در مقایسه با برخی مناطق دیگر آسیب‌های محدودتری را تجربه کرده‌است و تداوم اداره امور و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی استان در انجام مأموریت‌های اصلی خود عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

جلالی در پایان با تأکید بر اهمیت پایداری خدمات عمومی در افزایش تاب‌آوری جامعه گفت: استمرار خدمات‌رسانی دستگاه‌های مسئول، از عوامل مهم حفظ پایداری و تاب‌آوری مردم در برابر تهدیدات است و امیدواریم با حفظ و ارتقای آمادگی‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کشور با اقتدار از شرایط پیش‌رو عبور کند.

منبع:استانداری قم