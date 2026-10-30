باشگاه خبرنگاران جوان - سی و پنجمین کنگره انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

قائم‌پناه در این کنگره با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در جمع دوستان و همکاران چشم‌پزشک حضور دارم و خاطرات حضورم در کنگره‌های چشم‌پزشکی از سال ۱۳۷۰ را به یاد می‌آورم.

وی با اشاره به جایگاه علمی چشم‌پزشکی ایران گفت: در رشته پزشکی و به‌ویژه چشم‌پزشکی، خوشبختانه نسبت به منطقه بسیار توسعه‌یافته هستیم و شاید از بسیاری از کشور‌های جهان نیز چیزی کم نداریم. ممکن است در حوزه ساخت تجهیزات همچنان بخشی از تجهیزات را از خارج وارد کنیم، اما از نظر دانش چشم‌پزشکی، خوشبختانه مشکلی نداریم و تقریباً تمام اعمال جراحی چشم در کشور انجام می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: این پیشرفت تنها مختص چشم‌پزشکی نیست و در بسیاری از عرصه‌های کشور شاهد چنین تحولاتی هستیم. در سال ۱۳۷۰ عمل‌های «اینترا» انجام می‌دادیم، سپس وارد مرحله «اکسترا» شدیم و بعد از آن نیز IOL مورد استفاده قرار گرفت؛ این روند پیشرفت در بسیاری از عرصه‌های کشور شکل گرفته است.

قائم‌پناه با اشاره به توانمندی کشور در صنایع فولاد و پتروشیمی افزود: ما در صنعت فولاد جزو سرآمدان دنیا هستیم و در عرصه پتروشیمی نیز جزو کشور‌هایی هستیم که صاحب فن و دانش هستند.

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به صنایع کشور در جریان جنگ گفت: وقتی صنایع فولادی و پتروشیمی ما بمباران شد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فقط به دست ایرانی‌ها و بدون دخالت هیچ خارجی، صنایع ما بازسازی شدند و از بالاترین تکنولوژی استفاده شد؛ این یک حماسه بزرگ بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در عرصه صنایع نظامی نیز دستاورد‌های بزرگی حاصل شده است، اظهار کرد: باید افتخار کنیم که بعد از ۴۷ سال تحریم در یک جنگ با ابرقدرتی به نام آمریکا پنجه در پنجه آن انداختیم. آمریکا نتوانست اهدافی را که در سر داشت، از جمله تجزیه ایران، نابودی ایران و تصرف ایران، محقق کند.

قائم‌پناه ادامه داد: ترامپ سخنانی درباره نابودی ایران، گرفتن جزیره خارک و بردن نفت ایران مطرح کرد، اما نتوانست به این اهداف دست پیدا کند. این دستاورد به همت عالمان برجسته و دانشمندان نظامی کشور حاصل شد که در لبه دانش توانستند پهپاد‌ها و موشک‌هایی بسازند که قدرت ملی و نظامی ایران را افزایش داد.

وی با اشاره به تغییر نگاه‌ها نسبت به توان نظامی ایران گفت: زمانی وقتی یک ناو آمریکایی از خلیج فارس عبور می‌کرد، آدم ترس برش می‌داشت، اما امروز ثابت شد که این خبر‌ها نیست و ما می‌توانیم در مقابل ابرقدرتی مانند آمریکا بایستیم و کشور خودمان را حفظ کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: همان‌طور که اسکندر مقدونی، چنگیز و تیمور آمدند و نتوانستند ایران را برای همیشه از بین ببرند، این بار هم ترامپ نمی‌تواند سرزمینی را که ریشه در عمق تاریخ و هزاران سال تمدن دارد، از بین ببرد. ایران با همه گلایه‌ها، نارسایی‌ها و کمبودها، کماکان ایران خواهد ماند.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: ایران امروز درس آزادگی، ایستادگی و زیر بار استعمار نرفتن را به دنیا نشان داده است و نگاه‌ها به ایران پس از جنگ در عرصه بین‌المللی تغییر کرده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای افزود: هیئت‌های عالی‌رتبه از سه کشور همسایه ما، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان، در روز‌های گذشته به ایران آمدند و اعلام کردند که دشمن اصلی ما اسرائیل است، و ما باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم که این دشمن نتواند اهداف شوم خودش را پیاده کند. آنها تأکید کردند ما متحدیم و نیاز به کمک شما داریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در خصوص ایران قوی تأکید کرد: ایران در عرصه نظامی قدرتمند است و ان‌شاءالله در عرصه تاب‌آوری مردم نیز باید تدبیر شود و چالش‌های موجود برطرف شود.

قائم‌پناه مسئله بنزین را یکی از نمونه‌های این تاب‌آوری دانست و اظهار کرد: خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود که ایران در اردیبهشت‌ماه با یک چالش جدی در حوزه بنزین مواجه خواهد شد، اما با تدابیر انجام‌شده، امروز با کمال افتخار دیگر بنزین وارد نمی‌کنیم و ۱۲ میلیارد دلار نیز برای واردات آن هزینه نمی‌کنیم.

وی تأکید کرد: با حمایت مردم و همراهی نخبگان و مرجعیت‌های فکری جامعه، باید کمک کنیم از روز‌های سخت با عزت و سربلندی عبور کنیم و پرچم ایران همچنان در جهان برافراشته باشد.

انجمن‌های علمی پلی میان مردم و حاکمیت

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه انجمن‌های علمی و صنفی گفت: اگر تاریخ شاهنامه را نگاه بکنید، جمشید به عنوان یک پادشاه، جامعه را طبقه‌بندی می‌کند؛ به کارگر، کشاورز، دهقان، گرزدار و دیوان‌سالار. این طبقه‌بندی جامعه نه برای ایجاد افتراق و از بین بردن همبستگی، بلکه برای همبستگی و کمک به یکدیگر است. از گذشته تا امروز، شکل جامعه و نهاد‌های آن تغییر کرده است و امروز نهاد‌های مدنی، انجمن‌های صنفی و علمی، احزاب سیاسی و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به عنوان پلی میان مردم و حاکمیت عمل کنند.

وی افزود: هرچقدر بتوانیم نهاد‌های مدنی را تقویت کنیم، در واقع مردم را قوی کرده‌ایم. یک نفر به تنهایی ممکن است اثربخشی زیادی نداشته باشد، اما وقتی یک جمع متشکل، رسمی و قانونی شکل می‌گیرد، قطعاً ارزش و اعتبار بیشتری خواهد داشت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت رای اعضای انجمن‌ها اظهار کرد: آنچه به هر انجمن مردم‌نهاد مشروعیت می‌بخشد، رای کسانی است که عضو آن انجمن هستند.

قائم‌پناه با اشاره به انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران گفت: انجمن متعلق به همه چشم‌پزشکان است. هیچ‌کس مالک انجمن نیست و هیچ گروهی نیز مالک آن نیست. انجمن چشم‌پزشکی یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین انجمن‌های علمی کشور است و سال‌هاست در عرصه علمی و درمان مردم درخشیده است.

وی با اشاره به پیشرفت چشم‌پزشکی در حوزه پیوند قرنیه گفت: زمانی که ما دانشجو بودیم، بسیاری از بیماران برای پیوند قرنیه به خارج از کشور می‌رفتند و در بسیاری از استان‌ها امکان انجام این عمل وجود نداشت. من در سال ۱۳۷۵ نخستین پیوند قرنیه را در کرمانشاه انجام دادم و در غرب کشور اساساً پیوند قرنیه انجام نمی‌شد و بیماران برای درمان به تهران مراجعه می‌کردند و ماه‌ها در نوبت می‌ماندند.

قائم‌پناه ادامه داد: امروز خوشحالیم که با بهترین دانش روز و بهترین تکنولوژی، مردم را درمان می‌کنیم و دیگر وابستگی به خارج از کشور نداریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار‌های انتخاباتی انجمن‌ها گفت: باید اجازه دهیم اعضای انجمن حق تعیین اعضای خود را داشته باشند. هیچ‌کس نباید پدرخوانده انجمن تلقی شود. هر جمعی با هر گرایشی می‌تواند رای بدهد و اعضای انجمن را تعیین کند و همه نیز باید به رای تمکین کنیم و به افکار عمومی جامعه چشم‌پزشکی احترام بگذاریم.

وی تصریح کرد: هیچ انجمنی نباید به گونه‌ای تلقی شود که یک فرد برای همیشه متولی آن باشد. نسل‌ها و نگاه‌ها تغییر می‌کنند و باید اجازه داد افراد توانمند خود را در معرض رأی اعضا قرار دهند.

قائم‌پناه در پایان گفت: انجمن چشم‌پزشکی ایران یک انجمن منسجم، قوی و قدرتمند از نظر علمی و اقتصادی است و امکانات و ساختمان‌های آن متعلق به انجمن چشم‌پزشکی ایران و همه اعضای آن است. امیدوارم انجمن بدون تنش و با قدرت و صلابت علمی و با پشتوانه اعضا، همچنان در سپهر علمی کشور بدرخشد.