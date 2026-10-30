باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه تلویزیونی «کان» رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که انتخابات ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تداوم و تشدید اختلافات در جامعه این رژیم تروریستی است.

این شبکه خاطرنشان کرد که اختلافات مربوط به هویت و تعلق، در تاثیرگذاری بر انتخاب رای‌دهندگان و تعیین جهت‌گیری‌های انتخاباتی آنها، بر شکست‌های امنیتی و اقتصادی اولویت دارند.

در همین راستا، گادی آیزنکوت، رئیس «اردوگاه تغییر»، گفت که حزب «لیکود» کمپینی را برای نامشروع جلوه دادن نتایج انتخابات آغاز کرده است و گفت که «اجازه نخواهد داد کنست طبق برنامه سوگند قانون اساسی را ادا کند».

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی، پس از نیمه شب پنجشنبه تا جمعه، نتایج نهایی رسمی بیست و ششمین انتخابات کنست را اعلام کرد.

نتایج نشان می‌دهد که جریان تحت رهبری بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و جریان رقیب به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی را به دست آورده‌اند.

توزیع نهایی کرسی‌ها، همانطور که توسط کمیته انتخابات اعلام شد، نشان داد که فهرست‌های عربی ۱۹ کرسی را در نمایندگی جدید پارلمانی «کنست» به دست آورده‌اند.

منبع: المیادین