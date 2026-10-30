مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام از کشته و زخمی شدن پنج نفر بر اثر برخورد آذرخش در دو حادثه جداگانه در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌محمد پاکدل‌نژاد روز جمعه اظهار کرد: برخورد آذرخش در شهرستان بدره سبب جان باختن دو نفر و زخمی شدن دو فرد دیگر شد.

وی توضیح داد: این چهار نفر از ساکنان یکی از روستا‌های بدره برای تفرج به طبیعت اطراف شهرستان رفته بودند که گرفتار برخورد آذرخش شدند.

پاکدل‌نژاد ادامه داد: در حادثه دیگر، یکی از ساکنان بخش زرنه از توابع شهرستان ایوان نیز به سبب برخورد آذرخش زخمی شد.

به گفته کارشناس پیش‌بینی هواشناسی ایلام، بارش‌های پاییزه و ناپایداری هوا از امروز تا میانه هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت.

ساسان رستمی افزود: این بارش‌ها از قدرت ریزشی زیادی برخوردار نیست، اما احتمال تقویت نقطه‌ای و مقطعی آن وجود دارد.

وی بیان کرد: وزش باد، خطر برخورد آذرخش، بارش‌های رگباری و کاهش دید افقی به سبب مه‌آلودگی در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها از مخاطره‌های این سامانه بارشی است.

رستمی از کوهنوردان، گردشگران و دامداران خواست از حضور در بلندی‌های کوهستانی خودداری و عشایر نیز از اتراق در کنار رودخانه‌ها و خشکه‌رود‌ها پرهیز کنند.

برای سال آبی جاری (۱۴۰۵- ۱۴۰۶) پیش‌بینی‌ها از بارش‌های شدید و پدیده النبنو در استان ایلام حکایت دارد.

اوج بارش‌ها در استان از نیمه دوم آبان جاری آغاز خواهد شد.