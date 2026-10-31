بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در مناطق شرقی سوریه تاکنون هفت کشته و هفت مجروح بر جای گذاشته و چهار نفر نیز مفقود شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات در سوریه اعلام کردند که در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب ناگهانی در مناطق شرقی این کشور، دست‌کم هفت نفر از جمله پنج کودک جان خود را از دست داده و هفت نفر دیگر مجروح شده‌اند.

رائد الصالح، وزیر مدیریت بحران و بلایای سوریه اعلام کرد که چهار نفر دیگر همچنان مفقود هستند و گروه‌های امداد و نجات عملیات جست‌و‌جو در مناطق سیل‌زده را ادامه می‌دهند.

به گفته او، پنج کودک در آب‌گرفتگی‌های ناشی از سیل غرق شده‌اند و یک نفر نیز در سانحه رانندگی جان باخته است. او درباره علت مرگ هفتمین قربانی توضیحی نداد.

استان‌های رقه، دیرالزور، حسکه و حلب از جمله مناطق آسیب‌دیده هستند. گفته شده سیلاب به زیرساخت‌ها خسارت زده، راه‌های ارتباطی را مسدود کرده و شماری از خانواده‌ها را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است.

خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که سیلاب در دیرالزور به جاده‌ها و زیرساخت‌های مخابراتی آسیب رسانده و فروریختن هفت آب‌گذر، دسترسی به چند منطقه را قطع کرده است.

مقامات روز پنجشنبه مدارس سه استان رقه، حسکه و دیرالزور را تعطیل کردند. پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه ناپایداری هوا تا روز شنبه است.

منبع: رویترز

برچسب ها: سیل شدید ، سوریه ، قربانیان سیل
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