باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید بهرام حسینی با دعوت از عموم ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) برای حضور در مراسم سوگواری دهه دوم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شیراز، بر ضرورت تبیین مستند ابعاد تاریخی شهادت آن بانوی بزرگ اسلام و بررسی حقیقت ماجرای فدک تأکید کرد.

او با اشاره به برگزاری مراسم سوگواری دهه دوم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: این مراسم روز شنبه، ساعت ۲۱، در مسجد القائم واقع در فلکه اطلسی شیراز برگزار می‌شود و میزبان جمعی از سخنرانان و مداحان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) خواهد بود.

حسینی با دعوت از برادران و خواهران ایمانی و تمامی محبان اهل‌بیت (ع) در استان فارس برای شرکت در این آیین سوگواری افزود: این مراسم به همت استاد ارجمند، حاج رضا فتحی‌پور، و هیئت درب شازده و با همکاری مجموعه فرهنگی فدک‌الزهرا (س) برگزار می‌شود.

او با اشاره به حضور چهره‌های برجسته مذهبی در این مراسم گفت: حضرت آیت‌الله دژکام، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، از سخنرانان این مجلس خواهند بود.

حسینی ادامه داد: با دعوت و هماهنگی حاج رضا فتحی‌پور، حدود ۴۵ نفر از مداحان شناخته‌شده کشور برای حضور در این مراسم دعوت شده‌اند که از جمله آنان می‌توان به حاج جواد مقدم، حاج حسین سیب‌سرخی، محمدحسین طاهری و حاج محسن طاهری اشاره کرد.

به گفته او، همچنین سخنرانانی از شهر‌های اصفهان، مشهد، قم و شیراز در این آیین حضور خواهند یافت تا در کنار برنامه‌های سوگواری، زمینه ترویج و تعمیق فرهنگ غنی اسلامی و معارف مکتب اهل‌بیت (ع) فراهم شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تبیین ابعاد تاریخی زندگی و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: در فضای مجازی و برخی آثار مکتوب، مطالب و شبهاتی درباره شهادت آن حضرت مطرح می‌شود که بررسی دقیق و پاسخ‌گویی مستند به آنها ضرورتی انکارناپذیر است.

او با اشاره به روایات نقل‌شده در منابع اسلامی افزود: در منابع روایی شیعه، احادیثی درباره شهادت حضرت زهرا (س) وجود دارد و در برخی منابع تاریخی و حدیثی اهل‌سنت نیز گزارش‌ها و نقل‌هایی درباره وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و مظلومیت دختر گرامی ایشان ثبت شده است.

حسینی همچنین به روایتی منسوب به امام موسی کاظم (ع) درباره شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و آن را از جمله مستنداتی دانست که در بررسی دیدگاه شیعه درباره چگونگی رحلت آن بانوی بزرگوار مورد توجه قرار می‌گیرد.

او تصریح کرد: بازخوانی تاریخ اسلام باید با تکیه بر منابع معتبر، بررسی دقیق اسناد و پرهیز از نقل‌های غیرمستند انجام شود تا حقیقت رویداد‌های صدر اسلام برای نسل امروز روشن‌تر شود.

فدک؛ حقی که در تاریخ اسلام مورد مناقشه قرار گرفت

این کارشناس مسائل دینی در ادامه، با اشاره به برخی شبهات مطرح‌شده درباره فدک، به تشریح جایگاه تاریخی و اقتصادی این سرزمین پرداخت و گفت: فدک منطقه‌ای حاصلخیز در نزدیکی مدینه بود که بر اساس گزارش‌های تاریخی، پس از تحولات سال هفتم هجری و بدون وقوع نبرد نظامی، در اختیار پیامبر اکرم (ص) قرار گرفت.

او افزود: فدک از جمله اموالی بود که به دلیل چگونگی دستیابی به آن، در شمار اموال مربوط به پیامبر اکرم (ص) قرار می‌گرفت و بر اساس دیدگاه شیعه، پیامبر (ص) آن را به حضرت فاطمه زهرا (س) واگذار کرد.

حسینی با اشاره به آیه ۲۶ سوره اسراء، مبنی بر فرمان الهی به پرداخت حق خویشاوندان، اظهار کرد: در روایات و تفاسیر شیعی، این آیه در ارتباط با واگذاری حق ذی‌القربی و ماجرای فدک مورد استناد قرار گرفته است.

او ادامه داد: موضوع فدک پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) به یکی از مسائل مهم و اختلاف‌برانگیز تاریخ اسلام تبدیل شد و بررسی ابعاد آن، از جمله نحوه واگذاری، مالکیت و سرنوشت درآمد‌های این سرزمین، نیازمند مراجعه به منابع تاریخی و روایی است.

تأکید بر سیره حضرت زهرا (س) در صیانت از حقوق محرومان

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به گزارش‌های تاریخی درباره درآمد فدک و نحوه هزینه‌کرد آن خاطرنشان کرد: در برخی منابع تاریخی، درآمد قابل توجهی برای این سرزمین ذکر شده است و در نقل‌های مربوط به سیره حضرت زهرا (س)، رسیدگی به نیازمندان و کمک به محرومان از جمله موضوعات مورد توجه قرار گرفته است.

او با تأکید بر اینکه سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین علی (ع) می‌تواند الگویی ماندگار در زمینه امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد، افزود: توجه به حقوق مردم و صیانت از اموال عمومی، از مهم‌ترین آموزه‌هایی است که باید در رفتار مسئولان و متولیان امور جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بازخوانی زندگی حضرت زهرا (س) تنها بازگویی حوادث تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای تبیین ارزش‌هایی همچون عدالت‌خواهی، دفاع از حق، ساده‌زیستی، حمایت از محرومان و پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی است.

ضرورت پاسداشت جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در جامعه اسلامی

حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت بزرگداشت مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: در سال‌های اخیر، به برکت توجه مردم و تلاش هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی، مراسم سوگواری و بزرگداشت آن بانوی بزرگ اسلام در نقاط مختلف استان فارس برگزار شده است.

او افزود: برگزاری این مجالس فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت باور‌های دینی، انتقال فرهنگ فاطمی به نسل جوان و آشنایی بیشتر جامعه با ابعاد شخصیتی و تاریخی‌ام‌الائمه حضرت فاطمه زهرا (س) است.

لازم به ذکر است این مراسم روز شنبه ۹ آبان، ساعت ۲۱، به مدت ۱۳ شب در مسجد القائم واقع در فلکه اطلسی شیراز برگزار می‌شود و از عموم مردم، ارادتمندان اهل‌بیت (ع) و سوگواران حضرت فاطمه زهرا (س) برای حضور در این مجلس دعوت شده است.