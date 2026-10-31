زلنسکی با اعلام سفر قریب‌الوقوع خود به ترکیه، از برگزاری مذاکرات مهم با هدف پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با بیان اینکه «مذاکرات مهمی در ترکیه برگزار خواهد شد»، اظهار داشت که آنها در تلاشند تا از تمام ابزار‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ استفاده کنند.

این مطلب در پیام ویدیویی روزانه او که روز جمعه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آمده و در آن درباره آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین بحث کرده است.

زلنسکی توضیح داد که آنها به زودی تصمیمات جدیدی را آماده می‌کنند و مذاکرات مهمی در ترکیه برگزار خواهد شد.

او افزود: «ما در تلاشیم تا از تمام فرصت‌های دیپلماتیک موجود بهره‌برداری کنیم. انتظار داریم بتوانیم در نوامبر آینده به فرمول‌های مورد انتظار دست یابیم.»

زلنسکی به ادامه کار برای تقویت قابلیت‌های دفاع هوایی اوکراین و افزایش حملات با سلاح‌های دوربرد به روسیه اشاره کرد.

پیش از این، برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اعلام کرده بود که رئیس جمهور اوکراین به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز شنبه به این کشور سفر خواهد کرد.

در ماه‌های اخیر، دریای سیاه شاهد حملاتی بوده که کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های دریایی را هدف قرار داده‌اند و روسیه و اوکراین اتهامات متقابلی را در مورد هدف قرار دادن این کشتی‌ها مطرح کرده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، مذاکرات صلح
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