مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از وقوع شش حادثه رانندگی در محورهای استان در روز جمعه، ۸ آبان ۱۴۰۵، خبر داد که در مجموع ۴۱ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، گفت: نخستین حادثه ساعت ۱۰:۱۲ در محور بوکان ـ مهاباد و بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با سمند رخ داد که هفت مصدوم داشت.

وی افزود: در محور ارومیه ـ سلماس نیز دو حادثه در فاصله کمتر از دو ساعت گزارش شد. ساعت ۱۲:۰۵، تصادف زنجیره‌ای بیش از ۱۰ خودرو ۲۰ مصدوم برجا گذاشت و ساعت ۱۳:۵۰، برخورد یک دستگاه سمند و تیبا چهار مصدوم داشت.

محبوبی گفت:همچنین ساعت ۱۵:۳۴، برخورد رخ‌به‌رخ دو دستگاه پژو پارس در محور شوط ـ چایپاره چهار مصدوم برجا گذاشت. ساعت ۱۷:۵۷ نیز انحراف یک دستگاه موتورسیکلت از جاده در محور بوکان ـ مهاباد به مصدومیت یک نفر انجامید.

وی اضافه کرد: در آخرین حادثه، ساعت ۱۸:۵۳، انحراف یک دستگاه پراید در محور شاهین‌دژ ـ میاندوآب، حوالی روستای قره‌قوینلو، پنج مصدوم داشت.

به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، نجاتگران پایگاه‌های امدادونجات پس از اعزام به محل حوادث و انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند. 

برچسب ها: سانحه رانندگی ، هلال احمر
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