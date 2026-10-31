آکسیوس از ادامه رایزنی‌های فشرده هیأت قطری در تهران با هدف حصول توافق برای پایان دادن به جنگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکره‌کنندگان قطری همچنان در تهران هستند و به مدت ۱۲ ساعت مشغول رایزنی بوده‌اند.

این منبع مدعی شد که مقام‌های قطری در طول روز به‌طور مستمر با کاخ سفید در تماس بوده‌اند.

به گفته این منبع، گفت‌و‌گو‌ها همچنان با هدف فراهم کردن زمینه دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا ادامه دارد.

هیئت نمایندگی قطر، به ریاست «مشاور ارشد نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر» صبح امروز (جمعه) برای دیدار و گفت‌و‌گو با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.

آکسیوس پیش از این گزارش داده بود که هیئت قطری قصد دارد با مقامات ایرانی در مورد آخرین پیشنهاد ایالات متحده برای از سرگیری مذاکرات صلح گفت‌و‌گو کند.

پیش از این، گزارش‌هایی درباره ارسال نامه‌ای از سوی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر شد. بر اساس گزارش‌های ادعایی، این نامه با هدف احیای مسیر مذاکرات ارسال شده و ونس در آن آمادگی خود را برای گفت‌وگوی مستقیم درباره توافق اعلام کرده است.

با این حال، ترامپ روز پنجشنبه مدعی شد موضوع تماس ونس با ایران، کمک‌رسانی و ارسال تجهیزات پزشکی بوده است. رسانه‌های ایرانی نیز گزارش داده‌اند که تهران هنوز پاسخی به این نامه نداده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد و در حال رایزنی با میانجی‌ها برای بررسی راهکار‌های اجرای پیشنهاد هفت‌روزه خود است.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: ایران و قطر ، جنگ ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
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