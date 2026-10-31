باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - جلگه خوزستان، به‌واسطه آب و هوای گرم و خاک حاصلخیز، همواره یکی از قطب‌های کشت تابستانی کشور بوده است. هندوانه، خربزه و بیش از ۱۰ محصول دیگر، هر سال از این منطقه راهی بازار مصرف می‌شوند. حالا با پایان فصل گرما، آخرین محصولات تابستانی استان در حال برداشت است.

کوروش نوروزی مدیر امور زراعی و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به کشت هندوانه می‌گوید: هندوانه یکی از محصولات تابستان است که در بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار کشت می‌شود. در خصوص کشت تابستان نسبت به پارسال، هم افزایش سطح داشتیم و هم افزایش کیفیت محصول.

او درباره خربزه می‌افزاید: دیگر زمین‌های جلگه خوزستان که در ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار کشت می‌شود، خربزه است و ۶۵ هزار تن محصول است.

نوروزی درباره میانگین تولید می‌گوید: تقریباً میانگین تولید بین کشت تابستانی در خوزستان و تنوع محصولات، بین ۱۵ تن تا ۲۰ تن در هکتار است.

مدیر امور زراعی و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین به تنوع محصولات اشاره می‌کند: در یک سال، بیش از ۱۰ محصول از این استان راهی بازار مصرف می‌شود. محصولات ما خارج از استان هم می‌رود، ولی بیشتر برای مصرف داخلی است.

هندوانه و خربزه خوزستان، فقط یک محصول کشاورزی نیستند؛ حاصل دسترنج کشاورزانی هستند که در گرمای طاقت‌فرسای جلگه، سفره‌های تابستان را رنگین می‌کنند.

حالا با برداشت آخرین محصول فصل از ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار، پرونده تابستان کشاورزی استان بسته می‌شود.