باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های نکا با شرکت ۱۲ تیم در ۳ گروه ۴ تیمی و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.

در دیدار افتتاحیه و گروه اول مسابقات، تیم‌های شهدای شهاب الدین و تاسیسات کچپ به تساوی رضایت دادند.

در دیگر بازی این گروه هم تیم‌های شهید تقی پور رمدان خیل و پدیده نکا با نتیجه مساوی ۱ بر ۱ به کار خود پایان دادند.

در گروه دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال نکا، امید نکا با دبل حسن وفائیان، ۲ بر ۱ دهیاری لایی رودبار را شکست داد و شهدای ملاخیل هم در گام نخست، به پیروزی ارزشمند ۴ بر ۱ برابر شهدای ولامده دست یافت.

تساوی بدون گل حاصل تلاش تیم‌های شهرداری نکا و شهید پیمان کریمی در یکی از بازی‌های گروه سوم بود.

بهترین نتیجه هفته نخست و گروه سوم را پدیده ولاشد با برتری پرگل ۶ بر ۳ جوانان دوراب به دست آورد.

سیداحمد حسینی تبار ستاره بازی بود و برای پدیده ولاشد هتل تریک کرد.