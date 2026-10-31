باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار امروز (روز شنبه) پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین بازی، تیم فوتبال پرسپولیس میهمان تیم نساجی در قائمشهر است. همچنین بازی تیم‌های آسیایی از جمله تراکتور، استقلال و گل گهر مقابل حریفانشان در این هفته به تعویق افتاد تا آنها با آمادگی کامل در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا حضور پیدا کنند.

نساجی مازندران- پرسپولیس/ شنبه ساعت۱۶:۳۰

تیم فوتبال پرسپولیس هفته گذشته در دقایق پایانی بازی با گلزنی وحید امیری بازیکن سابق خود به فولاد باخت، اما این تیم با ۲۰ امتیاز همچنان در کورس رقابت برای صدرنشینی با رقبای خود قرار دارد.

سرخپوشان پایتخت در ۳ بازی برابر رقبای اصلی خود برای قهرمانی در کسب نتیجه ناکام بودند و همین موضوع باعث شد انتقاداتی از سوی کارشناسان و اهالی فوتبال مطرح شود که مهدی تارتار برنامه‌ای برای بردن تیمش در بازی‌های بزرگ ندارد و اگر تیم تارتار همین روند را ادامه بدهد به هدفش که همانا قهرمانی هست نخواهد رسید.

همچنین پرسپولیس با برد‌های سپاهان و فولاد مقابل حریفان خود، صدر جدول را از دست داده است. سرخپوشان محکوم به برد برابر نساجی هستند تا به صدر جدول برگردند و آنها با تساوی در همان جایگاه سوم باقی می‌مانند.

در آن طرف، تیم فوتبال نساجی مازندران با ۴ تساوی متوالی و کسب ۱۱ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار دارد. از زمانی که سعید دقیقی هدایت تیم نساجی را برعهده گرفته، این تیم شمالی بردی به دست نیاورده است.

تیم نساجی با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم پرسپولیس است تا نوار تساوی‌های متوالی خود را قطع کند و علاوه بر این، رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهد.

محمد حسین کنعانی زادگان، محمد خدابنده لو و مارکو باکیچ به علت مصدومیت قادر به همراهی پرسپولیس در بازی امروز نیستند. البته اورونوف مصدومیتش برطرف شده و می‌تواند تیمش را در بازی امروز همراهی کند و باید دید تارتار ریسک می‌کند و از این بازیکن در بازی امروز استفاده می‌کند یا نه! در آن طرف، یعقوب البو صبیح و یعقوب براجعه دو بازیکن مصدوم نساجی به این بازی رسیده‌اند.

این ۲ تیم ۲۶ مرتبه به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۱۷ برد سهم پرسپولیس و تنها ۲ برد سهم نساجی بوده و ۷ بازی این ۲ تیم با تساوی به پایان رسیده است. در تقابل‌های قبلی، مجموعا ۶۵ گل ردوبدل شده است که سهم پرسپولیس، ۴۸ گل و سهم نساجی ۱۷ گل بوده است.

در ۱۰ تقابل آخر دو تیم، پرسپولیس هشت برد و نساجی یک برد کسب کرده است. یک دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است. آخرین تقابل این دو تیم در تاریخ بیست‌ودوم فروردین‌ماه سال گذشته برگزار شد و پرسپولیس با تک گلِ علیرضا عنایت‌زاده موفق به شکست نساجی در خانه شد. در چهارده تقابل لیگ برتری، پرسپولیس ده و نساجی یک پیروزی کسب کرده است.

سعید دقیقی در هر پنج تقابل خود با پرسپولیس شکست خورده است. او در تقابل با مهدی تارتار دست بالاتر دارد و در پنج رویارویی خود با او، سه برد و دو شکست داشته است. تارتار در هجده تقابل خود با نساجی، ده برد، شش تساوی و دو شکست داشته است. او در شش تقابل آخر خود با نساجی، شش پیروزی کسب کرده است.

مس شهر بابک- پیکان/ شنبه ساعت ۱۶:۳۰

تیم فوتبال مس شهر بابک هفته گذشته با نتیجه ۴ بر صفر برابر تیم سپاهان شکست خورد و با ۵ امتیاز در قعر جدول رده بندی قرار دارد.

مسئولان باشگاه مس شهربابک بعد از نتایج ضعیف تیم خود تصمیم به اخراج قاسم شهبا گرفتند و آنها هنوز کسی را جایگزین شهبا نکردند به خاطر همین تیمشان بدون سرمربی است. البته مسعود ابراهیمی سرمربی موقت مس شهر بابک در بازی امروز است.

تیم مس شهر بابک در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و تنها تیم بدون برد در فصل جاری است و این تیم یکی از گزینه‌های اصلی سقوط به لیگ دسته یک به شمار می‌آید.

تیم مس شهر بابک با ۱۹ گل خورده ضعیف‌ترین خط دفاع لیگ را در اختیار دارد و بعید است در بازی امروز بتواند تیم پیکان را شکست بدهد.

در آن طرف، تیم پیکان هفته گذشته به تساوی یک بر یک برابر ملوان دست یافت و با ۱۰ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان ساکت الهامی این فرصت را دارند که با برتری برابر تیم مس شهر بابک به میانه جدول رده بندی صعود کنند.