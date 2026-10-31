تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم نساجی مازندران در هفته یازدهم می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز به مصاف تیم فوتبال نساجی مازندران در ورزشگاه وطنی قائمشهر می‌رود که ۳ بازیکن مصدوم در اختیار دارد که نمی‌تواند از این بازیکنان در بازی امروز استفاده کند.  

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در بازی امروز در درون دروازه سرخپوشان قرار می‌گیرد و این گلر به دنبال بسته نگه داشتن دروازه اش است تا کلین شیت دیگری را در فصل جاری به نام خود ثبت کند.  

محمد حسین کنعانی زادگان کاپیتان پرسپولیس به علت مصدومیت نیم فصل اول را از دست داد و از نیم فصل دوم می‌تواند تیمش را در بازی‌های لیگ برتر همراهی کند. علاوه بر این، حسین ابرقویی نژاد مدافع دیگر پرسپولیس هم مصدومیتش برطرف شده و با صلاحدید کادر فنی می تواند برابر نساجی بازی کند. البته محمد مهدی زارع و دانیال ایری زوج خط دفاع پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می‌دهند.  

مجید عیدی و مهدی تیکدری نژاد هم دفاع‌های چپ و راست پرسپولیس در بازی امروز خواهند بود.  

با توجه به مصدومیت محمد خدابنده لو و مارکو باکیچ، پویا پور علی و پویا لطیفی فر زوج خط هافبک پرسپولیس در بازی امروز هستند.  

محمد مهدی محبی و محمد عمری هم وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می‌دهند.  

تیوی بیفوما و علی علیپور هم زوج خط حمله پرسپولیس در بازی امروز خواهند بود.  

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نساجی مازندران به شرح زیر است.  

پیام نیازمند، محمد حسین زارع، دانیال ایری، مجید عیدی، مهدی تیکدری نژاد، پویا پور علی، پویا لطیفی فر، محمد مهدی محبی، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم نساجی مازندران ، لیگ برتر فوتبال
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