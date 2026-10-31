باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سیامک رحیم پور، کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد نمایندگان ما در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: متاسفانه تیم‌های ما در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا سال هاست که نمی‌توانند میزبان باشند و این یکی از مواردی هست که در تیم‌های ما تاثیر منفی داشته است. به هر حال وقتی تیم‌های خارجی وارد کشور ما می‌شوند و می‌خواهند در زمین ما و مقابل هواداران ما بازی کنند به راحتی امتیازاتی را به ما می‌دهند و تیم‌های ما به راحتی می‌توانند نتایج مطلوب تری را به دست آورند.

او افزود: اولین مطلبی که باید یادمان باشد فوتبال یک صنعت پولسازی هست و اقتصاد فوتبال حکم می‌کند که ما وضعیت خوبی داشته باشیم. متاسفانه به خاطر شرایط جنگی و تحریم‌هایی که وجود داشته است، تیم‌های ما هر سال از لحاظ اقتصادی و مالی تحلیل رفتند و این مسائل اثرات منفی خود را روی نتایج ما گذاشته است و کمبود پول و تحریم‌های هوایی بر روی تیم‌های ما تاثیرات منفی داشته‌اند.

عدم میزبانی مهمترین مشکل تیم های ما در آسیاست

رحیم پور گفت: مهمترین مشکلی که ما داریم میزبان نیستیم و از طرف دیگر تیم‌های ما مشکلاتی برای کوتاه‌ترین زمان برای رسیدن به محل برگزاری مسابقات دارند و اینها تاثیرات منفی بر روی تیم‌های ما گذاشته است. یادمان باشد که حریفان ما از لحاظ مالی و اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به ما داشته و دارند و این نشان می‌دهد که آنها از این لحاظ خوب کار کردند و پول خوبی در اختیار حریفان ما گذاشته شد و آنها با گرفتن بازیکنان سطح کلاس بالاتر نسبت به بازیکنان خودشان به مصاف تیم‌های ما می‌آیند.

نمایندگان ما در آسیا سیر نزولی را طی می کنند

کارشناس فوتبال بیان کرد: متاسفانه تیم‌های ما در این هفته شرایط خوبی در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان نداشتند و ما ۲ باخت و یک تساوی داشتیم و تیم‌های ما دارند سیر نزولی را طی می‌کنند. تیم گل گهر در رتبه آخر گروه خودش در لیگ قهرمانان آسیا هست. تراکتور از ۳ بازی خود ۲ باخت و یک مساوی دارد و استقلال ۲ برد و یک باخت دارد. ضمن اینکه یادمان باشد که استقلال اگر بازی قبلی خود را پیروز شد براساس خصوصیت فردی ۲ بازیکن خود به نام‌های آسانی و گودرزی به دست آورد و این ۲ بازیکن با ۲ شوت به همراه اشتباه دروازه بان توانستند ۲ گل برای آبی پوشان بزنند.

استقلال و تراکتور گل های شبیه به هم دریافت کردند

او ادامه داد: تیم‌های ما اشکالات خاص خود را دارند و گل‌هایی شبیه به هم دریافت می‌کنند مثل گل دوم تراکتور و گل اول استقلال که به یک شکل بودند و این ضعفی هست که در فوتبالمان داریم. وقتی توپ چند بار در عرض زمین جابه جا می‌شود خیلی سریع بازیکنانی که باید داشته باشیم تا به حریف فشار زیادی وارد کنند را نداریم و متوجه نیستیم که بازیکن حریف در کجا قرار گرفته است. همچنین شکل ایستادن ما در مقابل توپی که قرار است ارسال شود و بازیکنی که به سمت توپ می‌رود را پوشش نمی‌دهیم و باعث می‌شود که گل مشابه از حریفان دریافت کنیم.

بازی تدافعی و استفاده از ضد حملات در دستور کار تراکتور و گل گهر بود

رحیم پور گفت: تقریبا تراکتور و گل گهر بیشتر به دنبال این بودند که با بازی تدافعی و استفاده از ضد حملات و انتقال توپ از دفاع به حمله با سرعت زیاد بتوانند به گل برسند، اما متاسفانه تراکتور بازی را واگذار کرد و گل گهر هم به نتیجه مطلوب نرسید. به هر حال نوع بازی تراکتور و گل گهر حالت تدافعی دارد چرا که مربیان این ۲ تیم متاثر از تفکرات کی روش سرمربی قبلی خود هستند. ضمن اینکه تراکتور و گل گهر نسبت به پارسال بازیکنان زیادی را از دست داده و یا آسیب دیده هستند.

بزرگترین ظلم به تیم های آسیایی گرفتن حق میزبانی است

کارشناس فوتبال بیان کرد: مهمترین بخش این است که بازی‌های ما در کشور خودمان برگزار نمی‌شود و از حق میزبانی برخوردار نیستیم و این بزرگترین ظلمی هست که به تیم‌های ما به خاطر مسائل مختلف وارد شده است. این‌ها اثرات جانبی خود را بر روی تیم‌های ما گذاشته است. ضمن اینکه جابه جایی تیم‌های ما به سختی انجام می‌شود و تاثیر خود را در بازی‌ها گذاشته و خستگی بازیکنان باعث از دست رفتن امتیازات در بازی‌های داخل و خارج از کشور شده است.

حریفان متوجه نحوه بازی استقلال در آسیا شده اند

رحیم پور بیان کرد: تیم استقلال به علت بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی خود از هماهنگی بازیکنان خود در هفته‌های اول مسابقات استفاده کرد و بعد از ۵ هفته تیم‌ها به تدریج به هماهنگی خاص خود به طور نسبی رسیدند و دیگر ناهماهنگی اول فصل را کمتر دارند. استقلال باید علاوه بر توانایی‌های قبلی باید مسائلی را به خود اضافه کند تا بتواند نتایج بهتری بگیرد. استقلال از ۵ برد ۵ برد و ۵ مساوی دارد و شکل بازی این تیم به شکلی هست که انتقال مثبت از دفاع به حمله را با سرعت انجام می‌دهد و این فرصت‌های خوبی برای این تیم فراهم کرده است. البته تیم‌ها به خصوص در مسابقات بین المللی این خصوصیت استقلال را متوجه شدند.

آبی پوشان نتوانستند از کارایی حردانی و آسانی در سمت راست خود بهره ببرند

کارشناس فوتبال تصریح کرد: در بازی قبلی استقلال برابر شباب الاهلی دیدیم که آبی پوشان نتوانستند مثل بازی‌های قبلی خود از کارایی سمت راست خود که حردانی و آسانی هستند استفاده کنند. متاسفانه استقلال در انتقال منفی از حمله به دفاع کند عمل می‌کند و فاصله زیادی بین بازیکنانش وجود دارد. ضمن اینکه استقلال از نیم فضا‌های بین دفاع به هافبک موقعیت‌هایی به تیم‌های دیگر می‌دهد. همچنین زمان برگشت و انتقال منفی ما بین دفاع به حمله استقلالی‌ها فضایی ایجاد می‌شود که این فضا را تیم‌های دیگر شناختند و از آن استفاده می‌کنند به خصوص وقتی که روزبه چشمی و ماشاریپوف با هم بازی می‌کنند به دلایل مختلفی این فضا بیشتر ایجاد می‌شود و باید نسبت به این قضیه بیشتر دقت کنند.

او خاطر نشان کرد: استقلال روی ارسال‌ها بعضی از مواقع ضربه پذیر است و همین طور در پاس‌های قطری به سمت دیگر مدافع مخالف جهت بازی پوشش لازم را ندارد که باید بیشتر روی این کار کند . به طور معمول دفاع ۳ نفره این مشکل را دارد که معمولا فول بک‌های سمت چپ و راست بیشتر در حمله هستند و در برگشت عرض کلی زمین را باید ۳ دفاع محافظت کنند که آسیب پذیری خط دفاع را بیشتر می‌کند.

تیم‌های آسیایی شناخت از بازی تیم‌های ما به دست آوردند

رحیم پور گفت: اصل موضوع این است که تیم‌های آسیایی شناخت از بازی تیم‌های ما به دست آوردند و با توجه به شناختی که از نوع بازی تیمی و خصوصیات بازیکنان ما کسب کردند به راحتی مقابل تیم‌های ما قرار می‌گیرند و این مستلزم این است که با تغییرات در نوع بازی مان بتوانیم مجدد شرایط خوبی برای تیم‌های خود فراهم کنیم.

صعود نمایندگان کشورمان در آسیا با این شرایط کم است

کارشناس فوتبال درباره اینکه شانس کدامیک از تیم‌های ما برای صعود به مرحله بعدی لیگ نخبگان زیاد است، گفت: متاسفانه با توجه به شرایط فعلی شانس خوبی برای صعود تیم‌ها نمی‌توانیم در نظر بگیریم. اگر بخواهیم به همین شکل در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان حضور یابیم امکان صعودمان به مرحله بعدی به حداقل می‌رسد. تیم‌های دیگر روی نقاط مثبت و منفی تیم‌های ما کار می‌کنند. تیم‌های ما باید روی نقاط ضعف و قوت خود بیشتر کار کنند و در جهت رفع نقاط ضعف خود اقداماتی انجام بدهند و در نهایت راهکار‌های جدیدی را در نظر بگیرند در غیر این صورت امکان نتیجه گرفتن و صعود تیم‌های ما در آسیا به صفر می رسد.

او در پایان گفت: ما امیدواریم با جمیع جهاتی که عرض کردیم تیم‌های ما بتوانند نتایج خوبی بگیرند و اشکالات خود را برطرف کنند و بازیکنان مصدوم به تیم‌ها برسند و کمکشان کرده تا دل مردم و هواداران خود را شاد کنند و ان شا الله این اتفاق برای تیم‌های ما بیفتد. نزول وضع اقتصادی ما باعث شده که تیم‌های ما نسبت به تیم‌های آسیایی وضعیت نامناسب و امکانات کمتری داشته باشند. به هر حال هر چه اقتصاد قوی‌تر باشد امکان نتیجه گرفتن شما بالاتر است. امیدوارم از شرایط گلخانه‌ای عبور کنیم و به وضعیت مطلوب برسیم.