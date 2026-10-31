رئیس انجمن هاکی روی یخ با اشاره به پیشرفت بازیکنان در رده‌های پایه، نسبت به از دست رفتن فرصت حضور تیم ایران در رقابت‌های المپیک دانشجویی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- کاوه صدقی، رئیس انجمن هاکی روی یخ، با تأکید بر اهمیت رده‌های پایه در آینده این رشته ورزشی اظهار داشت: آینده هر رشته ورزشی در گرو رده‌های پایه است و برای ارزیابی آینده هاکی روی یخ باید به لیگ‌ها و مسابقات جوانان توجه کرد.

وی افزود: در رده‌های سنی زیر ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ سال، کمپ‌های سالانه برگزار می‌شود و استمرار این برنامه‌ها به افزایش سطح فنی بازیکنان و ارتقای کیفیت رقابت‌ها کمک کرده است. بازیکنان در طول سال درگیر کمپ‌های استعدادیابی، لیگ جوانان، لیگ بزرگسالان و اردوهای آماده‌سازی هستند و حضور در مسابقات خارجی نیز فرصت مناسبی برای کسب تجربه و پیشرفت آنها فراهم می‌کند.

صدقی با اشاره به استفاده از مربیان مطرح بین‌المللی گفت: هدف از همکاری با این مربیان، ارتقای سطح فنی بازیکنان نوجوان و جوان است. بازیکنان نیز با تلاش و تمرین پیشرفت چشمگیری داشته‌اند؛ برای مثال، یک دختر ۱۶ ساله اصفهانی پس از شناسایی استعدادش، در مدت شش ماه پیشرفت کرد و توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند.

رئیس انجمن هاکی روی یخ ادامه داد: بازیکنان به اهداف بزرگی فکر می‌کنند و خودشان را به موفقیت‌های کوچک محدود نمی‌کنند. تیم ایران با دریافت وایلدکارت، فرصت حضور در رقابت با هفت کشور برتر جهان را به دست آورده است، اما به دلیل بلاتکلیفی در فدراسیون ورزش دانشجویی، هنوز حضور تیم در این مسابقات قطعی نشده است.

وی با ابراز نگرانی از احتمال از دست رفتن این فرصت تاریخی تصریح کرد: برای تعیین تکلیف اعزام تیم، هنوز مسئول مشخصی پاسخگو نیست. تلاش‌های زیادی برای فراهم شدن حضور ایران در این رقابت‌ها انجام شده، اما همچنان مشخص نیست تیم اعزام می‌شود یا خیر. نباید چنین فرصت و دستاورد ارزشمندی نادیده گرفته شود؛ دوشنبه آخرین مهلت اعلام تصمیم درباره اعزام تیم ایران است.

صدقی همچنین درباره شرایط مالی تیم هاکی روی یخ بانوان استقلال گفت: بازیکنان این تیم تاکنون دستمزدی دریافت نکرده‌اند، اما با وجود این شرایط به مسیر خود ادامه داده‌اند. امیدواریم مشکلات مالی آنها به‌زودی برطرف شود و تیم استقلال بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: هاکی ، هاکی روی یخ ، هاکی بانوان
خبرهای مرتبط
اعلام لیست تیم ملی هاکی روی یخ زیر ۱۸ سال دختران برای حضور در جام آسیایی ۲۰۲۵
پیروزی هاکی روی یخ بانوان ایران مقابل هند
اولین دوره مسابقات هاکی روی یخ بانوان برگزار شد +تصاویر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
هری کین: مورینیو بازی‌ام را یک پله بالاتر برد
رحمان عموزاد: هدفم طلا بود که نشد، سال آینده جبران می‌کنم
چلسی ۲ - ۰ منچستریونایتد/ سقوط با مایکل کریک ادامه دارد + فیلم
فاضلی: اجازه ندارید من را به خاطر شایعه تخریب کنید
منچسترسیتی ۰ - ۱ برایتون/ مرغان دریایی انتقام شکست در جام اتحادیه را گرفتند + فیلم
تاتنهام ۲ - ۰ کریستال پالاس/ دومین پیروزی پیاپی سفیدپوشان لندنی
رضا اسدی به بوریرام پیوست
از خشم سرمربی علیه بازیکن جدید تا بازگشت امید به بارسا
بایرن مونیخ ۲ - ۲ دورتموند/ نبرد درکلاسیکر برنده نداشت
آخرین اخبار
بایرن مونیخ ۲ - ۲ دورتموند/ نبرد درکلاسیکر برنده نداشت
تاتنهام ۲ - ۰ کریستال پالاس/ دومین پیروزی پیاپی سفیدپوشان لندنی
فاضلی: اجازه ندارید من را به خاطر شایعه تخریب کنید
از خشم سرمربی علیه بازیکن جدید تا بازگشت امید به بارسا
تارتار: برخی‌ها طوری رفتار می‌کنند انگار تیم شانزدهم هستیم!
علیپور: بعد از شکست باید سریع از جایمان بلند شویم/ آقای گلی بدون قهرمانی ارزشی ندارد
منچسترسیتی ۰ - ۱ برایتون/ مرغان دریایی انتقام شکست در جام اتحادیه را گرفتند + فیلم
مس شهر بابک با شکست برابر پیکان به سقوط نزدیک تر شد
هری کین: مورینیو بازی‌ام را یک پله بالاتر برد
رضا اسدی به بوریرام پیوست
چلسی ۲ - ۰ منچستریونایتد/ سقوط با مایکل کریک ادامه دارد + فیلم
رحمان عموزاد: هدفم طلا بود که نشد، سال آینده جبران می‌کنم
امیرحسین زارع بازهم پادشاه سنگین وزن شد + فیلم
جوان طلایی شد + فیلم
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
پرسپولیس ۱ - ۰ نساجی مازندران/ بازگشت سرخپوشان به صدر با تک گل محبی
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
از درخشش کاراته‌کا‌های کشورمان در مسابقات روسیه تا نتایج رقابت‌های لیگ برتر فوتسال
امیرحسین فیروزپور راهی رده بندی شد
میلاد والی زاده به جدول شانس مجدد برگشت
نخودی فینالیست شد
از تنش آنجلوتی و بارسا تا حمایت یوفا از رقیب اینفانتینو + فیلم
اسبقیان: استان‌ها ظرف ۱۵ روز برای هیأت‌های پارادوومیدانی مکان اختصاص دهند
استقلال با یک غایب مقابل الشمال قطر
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
آموزش نحوه صحیح «میل» زدن در زورخانه + فیلم
جلسه حقوقی در باشگاه استقلال پیرامون پرونده‌های شکایتی
استارت تیم ملی والیبال ساحلی با شکست کنگو
تاجرنیا: استقلال با متدین می‌تواند از این هم بهتر شود+ فیلم
متدین: توسعه زیرساخت‌ها و فوتبال پایه از اولویت‌های استقلال است+فیلم