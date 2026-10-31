باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- کاوه صدقی، رئیس انجمن هاکی روی یخ، با تأکید بر اهمیت رده‌های پایه در آینده این رشته ورزشی اظهار داشت: آینده هر رشته ورزشی در گرو رده‌های پایه است و برای ارزیابی آینده هاکی روی یخ باید به لیگ‌ها و مسابقات جوانان توجه کرد.

وی افزود: در رده‌های سنی زیر ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ سال، کمپ‌های سالانه برگزار می‌شود و استمرار این برنامه‌ها به افزایش سطح فنی بازیکنان و ارتقای کیفیت رقابت‌ها کمک کرده است. بازیکنان در طول سال درگیر کمپ‌های استعدادیابی، لیگ جوانان، لیگ بزرگسالان و اردوهای آماده‌سازی هستند و حضور در مسابقات خارجی نیز فرصت مناسبی برای کسب تجربه و پیشرفت آنها فراهم می‌کند.

صدقی با اشاره به استفاده از مربیان مطرح بین‌المللی گفت: هدف از همکاری با این مربیان، ارتقای سطح فنی بازیکنان نوجوان و جوان است. بازیکنان نیز با تلاش و تمرین پیشرفت چشمگیری داشته‌اند؛ برای مثال، یک دختر ۱۶ ساله اصفهانی پس از شناسایی استعدادش، در مدت شش ماه پیشرفت کرد و توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند.

رئیس انجمن هاکی روی یخ ادامه داد: بازیکنان به اهداف بزرگی فکر می‌کنند و خودشان را به موفقیت‌های کوچک محدود نمی‌کنند. تیم ایران با دریافت وایلدکارت، فرصت حضور در رقابت با هفت کشور برتر جهان را به دست آورده است، اما به دلیل بلاتکلیفی در فدراسیون ورزش دانشجویی، هنوز حضور تیم در این مسابقات قطعی نشده است.

وی با ابراز نگرانی از احتمال از دست رفتن این فرصت تاریخی تصریح کرد: برای تعیین تکلیف اعزام تیم، هنوز مسئول مشخصی پاسخگو نیست. تلاش‌های زیادی برای فراهم شدن حضور ایران در این رقابت‌ها انجام شده، اما همچنان مشخص نیست تیم اعزام می‌شود یا خیر. نباید چنین فرصت و دستاورد ارزشمندی نادیده گرفته شود؛ دوشنبه آخرین مهلت اعلام تصمیم درباره اعزام تیم ایران است.

صدقی همچنین درباره شرایط مالی تیم هاکی روی یخ بانوان استقلال گفت: بازیکنان این تیم تاکنون دستمزدی دریافت نکرده‌اند، اما با وجود این شرایط به مسیر خود ادامه داده‌اند. امیدواریم مشکلات مالی آنها به‌زودی برطرف شود و تیم استقلال بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.