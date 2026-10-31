سرمربی تیم هاکی روی یخ دختران با اشاره به قهرمانی تیمش در لیگ امسال، از تلاش بازیکنان و برنامه‌های استعدادیابی برای توسعه این رشته در رده‌های پایه گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- شبنم عرب، سرمربی تیم هاکی روی یخ دختران، با تأکید بر اینکه اسکیت هاکی مختص قشر مرفه جامعه نیست، اظهار داشت: بازیکنانی داریم که برای حضور در مسابقات از تبریز با اتوبوس به محل برگزاری رقابت‌ها می‌آیند و با وجود دشواری‌ها، برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به قهرمانی تیمش در لیگ امسال افزود: این موفقیت با تلاش و هماهنگی بازیکنان به دست آمد؛ آن هم در شرایطی که سطح رقابت‌ها نسبت به سال گذشته بالاتر رفته بود.

عرب با اشاره به برنامه‌های استعدادیابی در رده‌های پایه گفت: انجمن در رده‌های سنی زیر ۱۰ تا زیر ۱۸ سال، برنامه‌های استعدادیابی و کمپ‌های تیم‌های ملی را برگزار می‌کند تا زمینه رشد و پرورش استعدادهای جدید فراهم شود.

سرمربی تیم هاکی روی یخ دختران در پایان استقبال خانواده‌ها و امکانات تمرینی ایران‌مال را از عوامل مؤثر در جذب بازیکنان جدید دانست.

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برچسب ها: هاکی ، هاکی بانوان
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