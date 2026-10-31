باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به افزایش قیمت بلیت قطار گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بلیت، نوسانات ارزی و ارزبری بالای بخش حمل‌ونقل ریلی است.

وی اظهار کرد: بخشی از نیازهای صنعت حمل‌ونقل ریلی همچنان از خارج از کشور تأمین می‌شود و بخش مسافری راه‌آهن نیز از این موضوع مستثنا نیست.

ذاکری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های نگهداری لکوموتیوها و تأمین قطعات مورد نیاز آن‌ها ارزی است، افزود: از سوی دیگر، ناوگان ریلی مسافری با فرسودگی مواجه است و برای حفظ و ارتقای ظرفیت خدمات‌رسانی، نیازمند ترمیم و بازسازی است.

این درحالیست که افزایش دوباره قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای از روز جمعه، موجی از گلایه مسافران این ناوگان را به دنبال داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ بلیت با کارت قطار از ۱۶ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان و نرخ بلیت نقدی نیز از ۲۵ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است.

بررسی روند تغییرات قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای نشان می‌دهد نرخ بلیت با کارت قطار که در ابتدای سال ۱۱ هزار تومان بود، ابتدا به ۱۵ هزار تومان، سپس به ۱۶ هزار تومان و در تازه‌ترین افزایش به ۲۲ هزار تومان رسیده است.

به این ترتیب، مسافران قطارهای حومه‌ای از ابتدای سال جاری تاکنون چندین بار با افزایش قیمت بلیت مواجه شده‌اند؛ موضوعی که با توجه به استفاده روزانه و مستمر بخش قابل توجهی از مسافران از این قطارها برای رفت‌وآمد به محل کار و زندگی، نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته است.

در این میان، پرسش اصلی مسافران این است که چرا نرخ بلیت قطارهای حومه‌ای در فاصله یک سال چندین بار افزایش پیدا می‌کند و چه تدبیری برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به استفاده‌کنندگان از این ناوگان اندیشیده شده است.

پیش از این مدیرعامل شرکت راه‌آهن، وابستگی به تأمین قطعات و تجهیزات از خارج از کشور، هزینه‌های نگهداری لکوموتیوها و فرسودگی ناوگان از جمله عوامل اثرگذار بر هزینه‌های حمل‌ونقل ریلی است.